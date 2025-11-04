A- A+

FUTEBOL Seleção brasileira estreia nesta terça na Copa do Mundo sub-17; saiba quem são os destaques Técnico Carlos Eduardo Patetuci aponta os principais jogadores do Brasil, mas afirma que o ponto forte do time é o coletivo; time pega Honduras no Catar

Se o técnico Carlo Ancelotti convocou ontem os jogadores que vão representar o Brasil nos amistosos de preparação para buscar o hexacampeonato Mundial, a seleção brasileira sub-17 começa hoje a caminhada em busca da quinta estrela. O time de Carlos Eduardo Patetuci enfrentará Honduras nesta terça-feira, às 9h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da categoria, disputada em Doha, no Catar.

Tetracampeã da competição (1997, 1999, 2003 e 2019), a seleção brasileira chega com moral no Mundial. O time foi campeão Sul-Americano da categoria, em abril, ao bater a Colômbia nas penalidades, com praticamente a mesma base que está em Doha e vem de duas goleadas na preparação para a Copa: 7 a 1 na Costa Rica e 5 a 0 no México.

Quem comanda a seleção é o técnico Carlos Eduardo Patetuci, que acumula passagens pelas categorias de base de Vasco e Flamengo, mas trabalha com os meninos da seleção brasileira desde 2023. Em entrevista ao Globo, o treinador destacou cinco jovens que foram importantes na caminhada até o Mundial e podem chamar a atenção na competição.





Arthur Ryan, do Fluminense Foto: Nelson Terme/CBF

Kayke Santos, atacante do Athletico Foto: Nelson Terme/CBF

Gabriel Mec, jogador do Grêmio Foto: Nelson Terme/CBF

Ruan Pablo, atacante do Bahia Foto: Nelson Terme/CBF

— Esse grupo da geração 2008 e 2009 está comigo desde 2023, então já se conhecem muito bem, alguns se destacam, como Ruan Pablo, atacante de lado que já joga no profissional do Bahia; Ângelo, lateral-direito do São Paulo, muito técnico, bem equilibrado defensiva e ofensivamente; e Zé Lucas (Sport), volante que já atua no Campeonato Brasileiro com muita personalidade — disse o técnico. - A gente tem também o Gabriel Mec (Grêmio), meia que tem muita técnica, muito recurso de drible, e o Kayke (Athletico) atleta de lado, superdriblador, muita técnica, vai para dentro, bastante agressivo. A gente aposta muito nesses atletas para fazerem a diferença.





Apesar dos destaques individuais, Patetuci afirma que o ponto forte da seleção brasileira é o coletivo.

— Todo mundo ajudamarcando sem bola, todo mundo é sendo agressivo com bola, propondo o jogo, esse é o nosso modelo de jogo, seguindo as tradições, a cultura e a identidade do futebol brasileiro — completou o treinador.

Último treino antes da estreia

Na segunda-feira, a seleção brasileira fez seu último treino antes da estreia na Copa do Mundo, no campo anexo do Al Thumama. Quase todos os jogadores participaram da atividade; a única exceção foi o lateral-esquerdo Derick Araújo, do Palmeiras, que está em transição de uma lesão no bíceps femoral e ficou fazendo trabalhos com a fisioterapia. Ele deve estar à disposição somente na terceira rodada.

Sem um lateral-esquerdo de origem, o técnico Patetuci terá que improvisar alguém no setor, e o escolhido deve ser o destro Arthur Ryan, do Fluminense. Ele projetou o confronto desta terça-feira e destacou a preparação da comissão técnica.

— A gente está se preparando bem, já visando Honduras. Com trabalhos táticos e conhecimento de como a equipe deles joga, os pontos fortes e os prontos fracos. A equipe está muito confiante — disse ele à CBF TV.

Sob forte calor de 32 graus, os meninos do Brasil treinaram por cerca de 1h30, com pequenos ajustes táticos, e o clima era de leveza antes da estreia. Já no fim das atividades, os jogadores fizeram trabalho de finalização e, ao marcarem os gols, alguns já ensaiaram as comemorações.

Todos os jogos da Copa do Mundo Sub-17 acontecerão nos campos do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar — com exceção da final, que será disputada no Estádio Internacional Khalifa. Depois de Honduras, a seleção brasileira terá mais dois compromissos na primeira fase: a Indonésia, no dia 7 de novembro, e a Zâmbia, no dia 10. A equipe integra o Grupo H.

Veja também