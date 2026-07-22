A- A+

vôlei Seleção brasileira feminina bate Japão de virada e pega a Itália na semi da Liga das Nações Partida contra as italianas será disputada neste sábado (25), ainda sem horário definido

A seleção brasileira de vôlei feminino iniciou a sua participação na fase final da Liga das Nações nesta quarta-feira, em Macau, da melhor maneira.



Em um duelo bastante disputado, as jogadoras comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães conquistaram uma vitória de virada sobre o Japão por 3 sets a 1, parciais de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20, em partida válida pelas quartas da competição que durou 1h57.







Neste embate, duas atletas brasileiras assumiram o protagonismo no resultado final. Somadas, Ana Cristina (30) e Julia Bergman (24) contabilizaram 54 pontos para o time nacional conduzindo a seleção brasileira a uma importante vitória no sonho pelo título do torneio.



Com uma campanha na fase classificatória de nove triunfos e três derrotas, a equipe nacional agora volta as suas atenções nas semifinais para enfrentar a Itália, que derrotou a Holanda na manhã desta quarta-feira pelo placar de 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/16 e 25/16).



São elas!!!!!!!!



As meninas celebrando a classificação ao lado da camisa da Júlia Kudiess! pic.twitter.com/ZSqyA8S0zN — Vôlei Brasil (@volei) July 22, 2026

O jogo com as japonesas foi uma revanche entre as duas equipes nesta edição da Liga das Nações. Na ocasião, as meninas do Brasil também levaram a melhor e venceram as rivais asiáticas fora de casa por 3 sets a 1 também em um confronto bastante disputado.



Nesta quarta-feira, como esperado, o equilíbrio predominou entre as equipes na primeira parcial. O duelo foi disputado ponto a ponto até o final. Lideradas pela atacante Ishikawa, porém, as japonesas largaram na frente e venceram o primeiro set por 26 a 24



No segundo set o panorama se manteve. Na reta final, com destaque para Ana Cristina no ataque, o Brasil abriu 24 a 21. Com dois set-points a favor, a seleção nacional empatou a partida decretando a vitória na parcial por 25 a 22.



Passado a pressão de ter de empatar a partida no segundo set, o Brasil entrou mais solto em quadra e teve um desempenho arrasador. Com Ana Cristina e Rosa Maria esbanjando eficiência, o time nacional abriu sete pontos de frente e chegou a 11 a 4 no placar.



Dono do jogo, o Brasil não só manteve a vantagem como chegou a abrir dez pontos. Comprometendo a sua reação com erros infantis principalmente na recepção, o Japão se tornou presa fácil. A virada de 2 sets a 1 no embate veio com um 25/16 em mais um ponto de Ana Cristina.

POIS EU TÔ SEM PALAVRAS!!!!!!!! O 3º SET TÁ NA CONTA pic.twitter.com/RKd5gng7rI — Vôlei Brasil (@volei) July 22, 2026



Disposto a definir o duelo na volta à quadra, o Brasil manteve o nível de atuação do set anterior, mas enfrentou um Japão bem mais focado. O resultado desse panorama foi uma parcial bem mais equilibrada. Mas enquanto as adversárias dependiam exclusivamente de Ishikawa, as brasileiras tinham em Ana Cristina e Julia Bergman como seus destaques nesta parcial.



O final da partida foi dramática. Na base da superação, as brasileiras conseguiram abrir vantagem importante de 22 a 19 com mais uma atuação determinante Julia Bergman na rede. O triunfo veio com um 25 a 20 em ponto de ace de Julia Bergman garantindo o Brasil na semifinal.

30 x Ana Cristina!



Nas quartas de final da Liga das Nações, Ana Cristina entregou uma super atuação na vitória sobre o Japão. A ponteira foi a maior pontuadora da partida, com 30 pontos: 25 de ataque, 3 de saque e 2 de bloqueio! #vôlei #seleçãofeminina #ligadasnações pic.twitter.com/nA8w4cF53d — Vôlei Brasil (@volei) July 22, 2026

Veja também