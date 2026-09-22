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Amistosos Seleção brasileira feminina de futebol é convocada para amistoso na Arena de Pernambuco Confronto contra a Argentina será no dia 13 de outubro, na Arena de Pernambuco

O técnico Arthur Elias convocou, nesta terça-feira (22), a seleção brasileira feminina de futebol para os dois jogos amistosos que serão realizados em outubro contra a Argentina. O primeiro confronto será disputado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), no dia 10 de outubro. O segundo amistoso acontece no dia 13 de outubro, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Sobre o clássico sul-americano, o treinador Arthur Elias avaliou o teste, que será o último contra um país vizinho até o início da Copa do Mundo. “Enfrentamos a Argentina apenas uma vez desde que estou no cargo, mas serão dois jogos difíceis e dentro de um estilo diferente do que a gente vai pegar nas próximas Data Fifa”, disse.

Com 28 atletas no plantel, o treinador explicou o porquê de uma lista um pouco mais longa e os critérios utilizados para convocação.

“28 atletas, além da questão de maior observação, também para essa partida, três dessas jogadoras estão suspensas [Kerolin, Tarciane e Zaneratto] então isso também contou. Os critérios são sempre muito parecidos: analisamos o merecimento com clube, o que a atleta fez conosco no processo, a projeção da jogadora daqui nove meses e o momento da temporada.

Entre algumas novidades, Arthur Elias convocou três atletas que disputaram recentemente o Mundial Sub-20, onde o Brasil caiu nas quartas de final para a Espanha por 1x0: a goleira Thaís Lima e as meias Clarinha e Kaylane. O treinador afirmou que todas as jogadoras sendo avaliadas e mais novidades podem ocorrer daqui a sete meses, quando sai a convocação oficial para Copa do Mundo no Brasil.

“É comum que a atleta sub-20 ter oportunidade na principal, mas quando essa oportunidade vai chegar, é claro que é diferente para cada atleta. Essas atletas já estiveram comigo e a ideia é que todas as atletas convocadas tenham minutos”, afirmou Arthur Elias.

Convocação:

Goleiras: Lorena (Kansas City-EUA ), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica-POR) e Carlinha (São Paulo);

Zagueiras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX) e Tayla (São Paulo);

Laterais: Isabela (PSG-FRA), Raíssa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham-EUA) e Tamara Bolt (Washington-EUA);

Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Jaqueline (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica-POR);

Atacantes: Kerolin (Barcelona-ESP), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid-ESP)



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