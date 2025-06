A- A+

Futebol Seleção brasileira feminina faz 1º treino na França e Antonia celebra volta: 'Momento especial' Medalha de prata nos Jogos de Paris-2024, o Brasil obteve uma vitória histórica de 1 a 0 sobre as francesas na campanha que levou as atletas ao pódio

A seleção brasileira feminina realizou, nesta segunda-feira, a primeira atividade de campo no Stade des Alpes, em Grenoble, visando o amistoso contra a França, marcado para esta sexta-feira. Novidade da lista de convocadas do técnico Arthur Elias, a lateral Antonia festejou o seu retorno.





"Poder estar aqui depois de me ausentar para os amistosos contra o Japão é um momento especial. Vamos ter pela frente um jogo muito difícil por dois motivos: a França é uma seleção qualificada e vem de boa sequência de partidas", afirmou a atleta ao se referir à invencibilidade de sete confrontos de invencibilidade das rivais.

E enfrentar a França tem um significado especial. Medalha de prata nos Jogos de Paris-2024, a equipe nacional obteve uma vitória histórica de 1 a 0 sobre as anfitriãs na campanha que levou as atletas ao pódio. Após participar do treino desta segunda, Antonia comentou sobre a oportunidade de ter pela frente uma equipe de tradição.

"Vai ser um jogo de muita rivalidade e por isso vai ser bastante competitivo. Espero que seja uma grande exibição e que a vitória mais uma vez venha para o nosso lado", comentou a defensora em entrevista ao site oficial da CBF.

Uma das destaques da seleção, a goleira Lorena comemorou o fato de mais uma vez enfrentar a França, teste que ela considera ser muito valioso para preparar a equipe visando a disputa da Copa América. "Elas são muito rápidas, jogam duro e têm um jogo aéreo muito forte. Mas temos um plano de jogo estamos preparadas para anular as qualidades das adversárias", afirmou em depoimento à CBF.

Na atividade desta segunda-feira, Arthur Elias comandou um trabalho com ênfase em organização ofensiva, saída de bola e um treino direcionado ao terço final do campo. Na movimentação, o treinador não conseguiu contar com o grupo completo. A partir desta terça-feira, no entanto, o treinador vai ter à disposição todas as atletas convocadas.

