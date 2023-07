A- A+

Copa do Mundo Seleção Brasileira inicia preparação para Copa do Mundo com atividades leves para amenizar o fuso As jogadoras estão hospedadas na Gold Coast, Austrália, com uma diferença de 13 horas em relação ao Brasil

A Seleção Brasileira Feminina iniciou, nesta quarta-feira (05), a rotina de atividades de preparação para a Copa do Mundo 2023 na Gold Coast, Austrália. Um dia após o desembarque, a delegação iniciou os trabalhos em solo australiano de uma maneira bem leve.

A priori, o principal objetivo da comissão técnica foi realizar um planejamento criterioso para minimizar os efeitos do fuso horário e acelerar a adaptação às 13h de diferença em relação ao Brasil.

Logo pela manhã, as atletas fizeram uma caminhada e alongamento ao ar livre. As goleiras foram as únicas que realizaram um treino leve com bola. Pela tarde, o grupo realizou musculação na academia.

A preparadora física, Ivi Casangrande, destaca entre o planejamento uma das ações mais importantes que são as atividades na luz solar.

"A exposição ao sol é muito importante nessa adaptação ao fuso horário. A luz do dia auxilia no atraso do ciclo circadiano no corpo. Isso quer dizer, a nossa caminhada às 11h, que no Brasil seria às 22h, auxilia no atraso na geração de melatonina pelo corpo. Desta forma, retarda o sono que fisiologicamente teria neste horário no Brasil", disse Ivi.

O primeiro treino oficial com bola será nesta quinta-feira (06). A atividade acontecerá pela manhã, às 11h, no campo do Hotel Resort Royal Pines, na Gold Coast (AUS).

O Brasil estreia no dia 24 de julho, contra o Panamá, pela primeira rodada do Grupo F.

