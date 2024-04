Seleção Brasileira feminina realizará amistoso contra a Jamaica no Recife em junho

A- A+

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Seleção Brasileira feminina de futebol realizará um amistoso contra a Jamaica no Recife. A partida, que está marcada para o dia 1º de junho, foi confirmada pela Federação Pernambucana de Futebol.

Comandada por Arthur Elias, a equipe não joga na capital pernambucana desde 2011. A convocação das atletas deverá ser realizada no dia 10 de maio. Já a divulgação do horário e local das partidas ainda não foi realizada. Segundo a FPF, as informações sobre a venda de ingressos serão disponibilizadas nos próximos dias.

Antes da partida no Recife, a seleção realizará outro amistoso em Salvador no dia 4 de junho. Os jogos fazem parte da preparação para a Olimpíada de Paris que acontecerá entre os dias 25 de julho e 10 de agosto, na França. Na primeira fase da competição, o Brasil está no Grupo C e enfrentará Nigéria, Japão e Espanha.

O retrospecto da Seleção é positivo. Desde que assumiu o comando em setembro de 2023, Arthur Elias soma nove vitórias, quatro derrotas, 26 gols marcados e 11 sofridos. Além disso, em março deste ano, conquistou o vice-campeonato da Copa Ouro Feminina da Concacaf e o terceiro lugar no Torneio SheBelieves, em abril.

