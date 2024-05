A- A+

Futebol Feminino Seleção Brasileira Feminina realizará treinos para amistoso no Arruda; confira as datas Brasileiras enfrentam a Jamaica no dia 1º de junho, às 17h, na Arena Pernambuco

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol chega ao Recife no próximo domingo (26), para iniciar a preparação para o amistoso contra a Jamaica, que acontece no dia 1º de junho, às 17h, na Arena Pernambuco.

Visando se preparar para a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o Estádio do Arruda como o local de treinamento da seleção.

A preparação acontece nos dias 28, 29 e 30 de maio, às 17h. A CBF ainda não divulgou se haverá a presença de público.

A preparação ainda contará com mais um treinamento antes do amistoso, sendo este realizado na Arena Pernambuco, palco da partida, no dia 31 de maio, também às 17h.

A princípio, a ideia era que a partida fosse realizada no Arruda, contudo, após vistorias da CBF no estádio do Santa Cruz, a entidade reprovou o local por não cumprir as qualificações exigidas para receber um jogo de seleção brasileira.

O jogo

Além do confronto em Pernambuco, Brasil e Jamaica se enfrentam novamente no dia 4 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os amistosos podem marcar os últimos jogos de Marta em solo nacional pela seleção. A jogadora seis vezes melhor do mundo anunciou que se aposenta da seleção canarinha no final deste ano.

Os ingressos já estão à venda para a partida. Os bilhetes custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos através deste link. Com preços acessíveis, a entidade visa a formentar a visibilidade do futebol feminino no País, principalmente no Nordeste.

A Seleção Brasileira Feminina voltará ao território pernambucano após 13 anos. A última vez que esteve em Pernambuco foi no ano de 2011, em um amistoso contra a Seleção de Pernambuco, realizado no estádio do Arruda.



