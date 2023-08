A- A+

Seleção Seleção brasileira: Fernando Diniz já treinou sete convocados; veja Próximas partidas serão as de abertura das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo

Fernando Diniz divulgou sua primeira lista de convocados para a seleção brasileira, sem muitas surpresas, mas com alguns jogadores com os quais o treinador já havia trabalhado. Dentre os 23 escolhidos, seis deles já foram treinados por Diniz: os zagueiros Nino e Ibañez, o lateral Caio Henrique e o volante André (todos em passagens pelo Fluminense), Bruno Guimarães, Raphael Veiga e Renan Lodi (em sua período no Athletico).

— Tenho a melhor matéria-prima do mundo. É um sonho estar aqui, vai ser muito rico para o meu crescimento. Acredito que a chance de isso dar certo é muito grande, tenho uma relação muito forte com os jogadores, consigo estabelecer conexões com profundidade muito rápido. A minha vinda passa muito pelo desejo dos jogadores e é a continuidade natural do que eu tenho feito na minha carreira. Um jogo competitivo, com estética e beleza, e que tenha a ver com as raízes da nossa maneira de jogar futebol — disse o treinador.

O treinador interino da seleção, Fernando Diniz, explicou os critérios que levaram à lista dos 23 nomes selecionados para representar a seleção nas eliminatórias da Copa, em setembro, em duelos contra Bolívia e Peru.

— É sempre complexo, difícil, porque são muitos jogadores em boas condições. O critério técnico é preponderante, precisamos fazer uma análise para decidir os nomes. Todos os jogadores convocados foram observados por vídeos e alguns a gente conseguiu acompanhar em estádio. A lista foi se modificando ao longo desse tempo, mas há coerência de histórico de jogadores pela seleção, e também uma projeção visando a próxima Copa do Mundo, independente de quem seja o técnico — afirmou.

