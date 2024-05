A- A+

FUTEBOL Seleção brasileira ficará no resort mais luxuoso da Disney na preparação para a Copa América Four Seasons, que recebe os jogadores a partir desta quinta-feira, fica dentro da área de parques temáticos e tem diárias que vão até R$ 64 mil

A seleção brasileira inicia nesta quinta-feira, em Orlando, sua preparação para a Copa América, que começa a ser disputada em 20 de junho, nos EUA. E os jogadores não poderão reclamar da estrutura preparada para recebê-los na cidade. Ficarão hospedados no Four Seasons Orlando, resort cinco estrelas que é considerado o mais luxuoso da Disney. Isso mesmo: ele fica dentro do Walt Disney Resort, que reúne os parques temáticos dos estúdios do Mickey e diversos hotéis.

O preço condiz com o título: para a última semana de hospedagem da seleção, entre 13 e 20 de junho, as diárias variam entre R$ 6 mil, preço promocional para suítes com vista para a obra de um empreedimento residencial do próprio Four Seasons, a R$ 64 mil, na Suíte Grand, que nem é a melhor do resort. Os valores das suítes Presidencial e Royal, que têm 250 metros quadrados e 300 metraos quadrados respectivamente, não são divulgados no site.





A Royal é uma das suítes com vista privilegiada para os parques: dá pra ver as queimas de fogos que acontecem no Magic Kingdom. Assim como na churrascaria Capa, um dos quatro restaurantes do hotel e que foi premiado com uma estrela Michelin: do seu terrraço, também é possível assistir ao show de fogos do Epcot Center e do Hollywood Studios. No italiano Ravello, por sua vez, as crianças podem curtir um café da manhã com o Pateta.





O resort também dispõe de spa, parque aquático privativo, academia aberta 24 horas por dia, três quadras de tênis e campos de golfe profissional. Os hóspedes podem agendar passeios vip guiados que permitem evitar as filas ou planejar um evento exclusivo com jantar particular com personagens da Disney. E, claro, oferece transporte gratuito para os quatro principais parques.

Tudo isso se transforma num convite irresistível para as famílias dos jogadores brasileiros, principalmente dos que têm filhos. Enquanto os papais trabalham, elas vão curtir férias inesquecíveis num luxuoso resort cheio de regalias na terra da magia.

