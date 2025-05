A- A+

Futebol Seleção brasileira cai no 'grupo da morte' no Mundial Sub-20 do Chile; veja chaveamento Copa do Mundo Sub-20 será disputada entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro

A seleção brasileira masculina de futebol sub-20 não terá vida fácil na próxima Copa do Mundo da categoria. Na quinta-feira (29), foram definidos os grupos que vão compor o torneio que será disputado no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.



O Brasil, treinado por Ramon Menezes, terá de encarar as seleções do México, Marrocos e Espanha no Grupo C.

¡Los equipos sudamericanos conocen sus rivales para el Mundial Sub20!



As equipes sul-americanas conhecem seus adversários no Mundial Sub20! #CreeEnGrande | #AcrediteSempre pic.twitter.com/Edj0F01WKo — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 29, 2025

A seleção já enfrentou mexicanos e espanhóis em decisões olímpicas recentes, em 2012 e 2021, respectivamente. Já os marroquinos têm evoluído em todas as categorias e formado atletas de bom nível.



O México foi adversário do time sub-20 em dois amistosos realizados em setembro de 2024, em São Januário. O Brasil ganhou o primeiro por 2 a 1 e o segundo por 3 a 2. Vitor Roque, hoje no Palmeiras, foi destaque do segundo duelo ao marcar dois dos gols



Na disputa da última Copa do Mundo Sub-20, a seleção brasileira caiu nas quartas de final. Depois de passar pela Tunísia nas oitavas, o Brasil não conseguiu superar Israel e perdeu por 3 a 2.



No mês de junho, o time sub-20 do Brasil tem três amistosos agendados para o Cairo, no Egito. Dia 4, às 15h (de Brasília), enfrenta os donos da casa. No dia 7, às 12h, terá pela frente a Arábia Saudita. Por fim, mede forças com a Coreia do Sul, no dia 10, às 5h.



A Copa do Mundo Sub-20 conta com a participação de 24 seleções, divididas em seis grupos de quatro times. Os dois melhores garantem classificação às oitavas, da mesma forma que os quatro melhores terceiros colocados.



CONFIRA OS GRUPOS SORTEADOS DA COPA DO MUNDO SUB-20



Grupo A - Chile, Nova Zelândia, Japão e Egito



Grupo B - Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai e Panamá



Grupo C - Brasil, México, Marrocos e Espanha



Grupo D - Itália, Austrália, Cuba e Argentina



Grupo E - EUA, Nova Caledônia, França e África do Sul



Grupo F - Colômbia, Arábia Saudita, Noruega e Nigéria

Veja também