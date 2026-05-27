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Futebol Seleção Brasileira inicia a primeira etapa de preparação para a Copa do Mundo na Granja Comary Reapresentação visa o amistoso contra o Panamá neste domingo (31), às 18h, no Maracanã

A Seleção Brasileira começou os treinos para a primeira etapa de preparação rumo à Copa do Mundo de 2026, que terá início no dia 11 de junho no Canadá, México e Estados Unidos.

Os jogadores, os integrantes da comissão técnica e a diretoria de Seleções chegaram à Granja Comary, o centro de treinamentos da Seleção, em Teresopólis, no Rio de Janeiro, a partir dessa terça-feira (26).



O período de atividades entre esta quarta-feira (27) até o sábado (30) visa também o amistoso contra o Panamá neste domingo (31), às 18h, no Maracanã.



A chegada dos atletas convocados ocorre na manhã desta quarta-feira (27), com o início da avaliações médicas. Durante a tarde, os jogadores participarão do primeiro treinamento com o técnico Carlo Ancelotti.

Entre os jogadores que já se reapresentaram, estão Alisson, Bremer, Casemiro, Danilo Santos, Endrick, Ibañez, Igor Thiago, Leo Nannetti, Leo Pereira, Luiz Henrique e Rayan.



Por conta da agenda de avaliações físicas e clínicas a que os atletas serão submetidos nesta quarta (27), a CBF fretou helicópteros para levá-los até a Granja.



Segundo a CBF, a iniciativa é uma forma de garantir a pontualidade, além de proporcionar maior segurança para os convocados, por causa do grande fluxo de trânsito durante o horário de deslocamento terrestre.

Além dos 23 atletas convocados, como parte da metodologia de trabalho da comissão técnica, que opta por realizar as atividades com quatro goleiros, o atleta Léo Nannetti, do Flamengo, irá participar de toda a etapa de treinamentos na Granja Comary e também nos Estados Unidos.

Mesmo treinando com a equipe principal, o goleiro não poderá atuar pela Seleção porque não compõe a lista dos 55 nomes enviados previamente à FIFA.

Por solicitação da comissão técnica, também foram convocados dois atletas sub-20 para completar os treinamentos: o meio-campista Felipe Souza, do Botafogo, e o zagueiro Bruno Ribeiro, do Vasco da Gama

Confira a programação de treinos na Granja Comary:

Quarta-feira (27)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h - Treino

Quinta-feira (28)

Avaliações médicas

13h - Entrevista coletiva

15h30 - Treino



Sexta-feira (29)

9h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Avaliações médicas



Sábado (30)

9h - Entrevista coletiva

10h30 - Treino

Viagem para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã

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