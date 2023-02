Seleção brasileira jogará contra o Marrocos em amistoso em março comandada por Ramon Menezes

A- A+

Depois de muita especulação, a CBF anunciou que Ramon Menezes, técnico que venceu na semana passada o Sul Americano Sub-20, assumirá o comando da seleção brasileira, de maneira interina. E o primeiro compromisso do novo treinador será no dia 25 de março, em um amistoso contra o Marrocos. A partida será no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, cidade do país adversário, que recentemente foi palco do Mundial de Clubes.

"Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste para a Seleção Brasileira Masculina. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro" afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A primeira Data Fifa do ano começa no dia 21 e termina em 28 de março, e um segundo amistoso ainda deve ser confirmado pela CBF.

Ramon Menezes assumiu a seleção sub-20 em março de 2022, com o objetivo de realizar um trabalho preparatório para o Sul-Americano, disputado entre janeiro e fevereiro. O Brasil venceu o torneio de forma invicta, com 7 vitórias e 2 empates. O treinador também teve passagens recentes pelo Vitória (entre 2020 e 2021) e Vasco (2019 e 2020).

