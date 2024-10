A- A+

FUTEBOL Seleção Brasileira: último jogo no ano será em Salvador, diante do Uruguai Partida está marcada para o dia 19 de novembro

Depois de girar o País pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira finalmente chegará ao Nordeste.

O sexto jogo como mandante na competição e que fecha a temporada está confirmado para a Arena Fonte Nova, em Salvador, dia 19 de novembro, diante do Uruguai.

"A Seleção Brasileira vai voltar a Salvador. Cinco anos depois, os baianos vão assistir o Brasil jogar na Arena Fonte Nova. O time comandado por Dorival Júnior vai enfrentar o Uruguai, no dia 19 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será a última da seleção no país neste ano", informou a CBF nesta sexta-feira (4).

Com a confirmação do jogo no Nordeste, a seleção fecha a agenda em todas as regiões do País e espera ter melhor sorte atuando na Bahia, onde empatou sem gols com a Venezuela na última ida ao estado, em duelo válido pela Copa América.

O Brasil iniciou sua jornada caseira pelas Eliminatórias com 5 a 1 na Bolívia no Mangueirão, em Belém. Depois, empatou com a Venezuela, por 1 a 1, na Arena Pantanal, no Mato Grosso.

Voltou a tropeçar em casa, desta vez com derrota por 1 a 0 para a Argentina, no Maracanã, antes de fazer 1 as 0 no Equador, no Couto Pereira, em Curitiba. Dia 15 recebe o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília, novamente na região centro-oeste.

A CBF receberá a Fonte Nova com 20 dias de antecedência para preparar todo o estádio para o confronto.

"Salvador cumpre todas as exigências feitas pela CBF para a realização da partida, como centros de treinamentos de alto padrão, rede hoteleira e uma das maiores malhas aéreas para atender torcedores e delegações", afirmou a CBF após vistoria no estádio.

A Fonte Nova recebeu dez partidas, sendo três femininas, nos Jogos Olímpicos de 2016. E a mais impactante foi a goleada do Brasil sobre a Dinamarca, por 4 a 0, dando início à arrancada para a conquista da inédita medalha de ouro no Rio.

