Futebol
Seleção Brasileira: John, do Nottingham Forest, é convocado para vaga de Hugo Souza, lesionado
Será a segunda vez que o goleiro é convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira
O goleiro John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi convocado neste sábado (8) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal, no dia 15 de novembro, em Londres (Inglaterra), e contra a Tunísia, no dia 18 em Lille (França).
O jogador entrou no lugar de Hugo Souza, do Corinthians, que está lesionado. John, ex-Botafogo, Santos e Internacional, também foi chamado por Carlo Ancelotti na data Fifa de outubro, no lugar de Ederson, do Fenerbahce, outro que foi cortado por problema físico.
