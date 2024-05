Seleção Brasileira masculina de basquete é convocada para o Pré-Olímpico da Letônia

A- A+

A Seleção Brasileira Masculina de Basquete está convocada para os treinos visando a disputa do Pré-Olímpico de Riga, na Letônia, entre os dias 3 a 7 de julho, o último caminho para Paris 2024. O técnico Aleksandar Petrovic convocou 17 atletas, que se apresentam no dia 10 de junho para treinamento na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

A base do grupo é a mesma que disputou a Copa do Mundo em setembro de 2023, com as adições de João Marcelo “Mãozinha”, Gui Deodato, Elinho Corazza e Alexey Borges. Voltando de lesão, sofrida na própria Copa do Mundo na Indonésia, Raulzinho se apresenta em Blumenau para os treinos.

- É uma mescla de jovens e veteranos, de atletas que conheço e que sabemos o potencial. Um grupo interessante para a disputa do Pré-Olímpico. Esse será o meu quarto torneio, e ele é muito específico. Temos que ter atenção, principalmente no primeiro jogo, contra Montenegro, para podermos buscar uma vaga na semifinal e escapar da Letônia neste estágio - citou Petrovic.

O Brasil está no Pré-Olímpico ao lado de Montenegro e Camarões na primeira fase. No cruzamento de semifinais, pode encarar Letônia, Filipinas ou Geórgia. Vale lembrar que apenas o campeão se classifica para Paris 2024. No último Pré-Olímpico, o Brasil chegou à final contra a Alemanha, atual campeã do mundo.

Amistosos

Após os treinos em Blumenau, o Brasil viaja para a Europa, onde fará três amistosos antes do Pré-Olímpico. No dia 24, pega a Polônia. Já no dia 26, o rival será a Croácia. Ambos os jogos em Opatija, na Croácia. No dia 28, será a vez de encarar a Eslovênia na casa do rival, na capital Liubliana.

O Pré-Olímpico terá a transmissão da ESPN no Brasil. Os duelos amistosos ainda terão horários e transmissões definidas para o Brasil.

Convocação Pré-Olimpico Riga 2024

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Alexey Borges - Hakro Merlins-ALE

Yago dos Santos - Estrela Vermelha-SRB

Elinho Corazza - Corinthians-BRA

Raulzinho - Free agent

Georginho - RatioPharm Ulm-ALE

Didi Louzada - Flamengo- BRA

Vitor Benite - Zunder Palencia-ESP

Leo Meindl - Tokyo-JPN

Gui Deodato - Flamengo-BRA

Gui Santos - Golden State Warriors-EUA

Lucas Dias - Sesi Franca-BRA

Gabriel Jaú - Flamengo-BRA

Tim Soares - Nagoya-JPN

Bruno Caboclo - Partizan-SRB

João Marcelo “Maozinha” - Free Agent

Cristiano Felicio - CB Granada-ESP

Comissão técnica

Diretor técnico - Victor Mansure

Administrador - Duda Machado

Técnico - Aleksandar Petrovic

Assistentes técnicos - Tiago Spliiter, Hélio Rubens Garcia, Demétrius Ferraciú e Bruno Savignani

Preparador físico - Bruno Nicolaci

Diretor de Saúde e Performance - Carlos Vicente Andreoli

Médico - Paulo Szeles

Fisioterapeutas - Rafael Plein e Bruno Secco

Apoio técnico - Paulo Henrique Pereira da Silva

Gerente de Comunicação - Thierry Gozzer

