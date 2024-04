Seleção brasileira masculina de basquete encara amistosos diante de europeus antes do Pré-Olímpico

A- A+

A seleção brasileira masculina de basquete terá a Eslovênia de Luka Doncic, a Croácia e a Polônia como rivais em amistosos na Europa antes da estreia no Pré-Olímpico em Riga, na Letônia. O primeiro duelo acontece no dia 24 de junho, diante da Polônia, em Opajita, na Croácia, e no dia 26, no mesmo local, o rival é a seleção croata. Já no dia 28, em Ljubljana, capital do país, a Eslovênia é o último desafio. As possíveis transmissões para o Brasil ainda estão em negociação.

"São três duelos de alto nível, contra equipes europeias, que vão nos preparar muito bem para o desafio do Pré-Olímpico", citou o técnico Aleksandar Petrovic.

O Brasil enfrentou a Polônia em dois amistosos na casa do rival antes do Pré-Olímpico de Split em 2021, e venceu ambos. E duelou contra a própria Croácia no torneio, vencendo também. A Eslovênia foi rival em amistoso há 10 anos, em 2014, com vitória brasileira por 88 a 84, em torneio na casa do rival antes da Copa do Mundo na Espanha.

"Os amistosos de alto nível contra Polônia, Croácia e Eslovênia, são excelentes testes preparatórios antes do Pré-Olímpico, na qual o nosso objetivo é um só, a classificação para as Olimpíadas de Paris. Contamos com todos os atletas à disposição, e junto com a nossa torcida, mostrar a grandeza do Brasil dentro de quadra e lutar com tudo por essa vaga olímpica", disse o diretor de basquete masculino, Victor Mansure.

Eslovênia, Croácia e Polônia!



Esses serão os desafios da Seleção Brasileira masculina em amistosos antes do Pré-Olímpico em Riga, na Letônia, em julho!



Em Opajita, na Croácia, enfrentamos os donos da casa e a Polônia. E depois vamos até Ljubljana, na Eslovênia, encarar Luka… pic.twitter.com/7msTM2CPZV — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) April 24, 2024

Antes da viagem para a Europa, o Brasil fará um período de treinos no país. E então embarca para os amistosos, com estreia marcada para o Pré-Olímpico no dia 2 de julho, contra Montenegro, às 9h30, com transmissão ao vivo da ESPN e Star Plus. No dia 4, às 13h, o rival é Camarões. Avançando às semifinais, o Brasil pega Letônia, Geórgia ou Filipinas. A final acontece no dia 7 de julho e apenas o campeão avança à Paris 2024.

A convocação brasileira acontece dentro de poucas semanas, assim como o anúncio do cronograma de treinos no país até a viagem para Opajita, na Croácia.

Veja também

Futebol Náutico aciona CBF por conta de valores de ingressos para visitantes em jogo contra o ABC