Handebol Seleção Brasileira de Handebol enfrenta o Egito em dois amistosos, no Cairo Com dois atletas de FMO/Português, as partidas do Brasil acontecem na quinta-feira (8) e sábado (11)

A Seleção Brasileira Adulta Masculina de Handebol entra em quadra nesta quinta-feira (8) e sábado (11) para dois amistosos internacionais contra a forte equipe do Egito. As partidas serão realizadas no Ginásio Dr. Hassan Mostafa Sports Hall, no Cairo, às 10h e 12h (horário de Brasília), respectivamente.

No confronto, Pernambuco estará representado por componentes do FMO/Português. Além do treinador Marcus Tatá, que assumiu o Luso recentemente, a equipe pernambucana também tem o ponta esquerda Joel Fellipe e o armador direito Philip Seifert.

Os confrontos fazem parte da programação de uma semana de treinamentos que a seleção brasileira realiza no Egito, entre os dias 4 e 11 de maio. A atividade integra o planejamento da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) voltado para o ciclo olímpico, com foco na construção de uma equipe competitiva em busca da classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O Egito é atualmente uma das seleções mais fortes do cenário internacional, figurando entre as principais equipes africanas e com presença constante nas fases finais de campeonatos mundiais. Os jogos serão uma oportunidade de medir forças com um adversário de alto nível e de observar o desempenho do grupo em uma etapa de preparação estratégica.

Segundo o técnico da seleção brasileira, Marcus Tatá, a semana de trabalho no Cairo tem sido produtiva e valiosa para o desenvolvimento do time.

“Temos aproveitado muito bem esses dias de treinamento. O grupo está bastante comprometido e esses dois amistosos são parte fundamental do nosso processo de evolução. Enfrentar o Egito fora de casa representa um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma excelente chance para testarmos nossos atletas em situações de jogo real contra um adversário muito qualificado.”

