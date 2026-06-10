Seleção brasileira masculina de vôlei derrota Irã na estreia da Liga das Nações

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Campeã em 2021, a seleção brasileira masculina de vôlei começou sua caminhada em busca do segundo título na Liga das Nações, nesta quarta-feira, na Arena Nilson Nelson, em Brasília, com vitória, por 3 sets a 1 (25/21, 23/25, 25/15 e 25/23), sobre o Irã.

O técnico Bernardinho escalou a equipe titular com Darlan, Flávio, Adriano, Lucarelli, Pinta e Cachopa. Maique foi o líbero.



O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, quando terá como rival a Bélgica, às 20 horas. Na sexta, o time de Bernardinho folga e joga no sábado, 11 horas, contra a Sérvia. O encerramento desta primeira semana será no domingo, frente à Argentina, às 18 horas.

O Jogo

Muito forte fisicamente, o Irã começou equilibrando a partida no primeiro set. Enquanto os iranianos erravam no saque, o time nacional perdeu contra-ataques.



Com duas falhas no ataque, o Brasil viu o Irã abrir 15/13. Mas um forte ataque de Pinta e uma bela defesa de Lucarelli levaram o Brasil ao empate em 17 pontos.



Um bloqueio duplo de Flávio e Darlan propiciou mais um empate para o Brasil, desta vez em 21 pontos. Bela defesa de Cachopa e bloqueio de Flávio e o Brasil chegou a 23/21.



Os quatro pontos seguidos do Brasil desequilibraram o Irã emocionalmente. O Brasil aproveitou e fechou em 25/21.



O segundo set começou com o Irã impondo muita velocidade para abrir 6/4 e 10/8. Chegou a 15/11, mas viu o Brasil reagir para igualar em 17 pontos, com destaque para a passagem de Honorato pelo saque. Um erro de Bryan no ataque ajudou o Irã a abrir 20/18. No final do set, o Brasil reequilibrou o jogo, teve 23/22, sofreu a virada em 25/23.



O Brasil começou bem no saque no terceiro set e conseguiu pela primeira vez iniciar uma parcial em vantagem: 8/5. Com o mesmo ritmo, a seleção aproveitou os contra-ataques para alcançar 16/8



Com boa defesa e erros do Irã no saque, o Brasil manteve a vantagem em 22/14. No final, os iranianos falharam na recepção e o Brasil fechou em 25/15.



O equilíbrio continuou no quarto set, com o Irã na frente até 9/7. Mas o Brasil passou a errar muito, o que fez Bernardinho pedir tempo, com o placar em 17/12. Brasil reagiu e diminuiu para 19/17. Com Adriano no saque veio o empate em 20 pontos. No final, Darlan foi o destaque com dois pontos para decretar a vitória do Brasil em 25/23.



O Torneio

A Liga das Nações Masculina será realizada até 3 de agosto. As 18 seleções participantes vão disputar a etapa classificatória e depois a fase eliminatória a partir das quartas de final.



A fase inicial terá três semanas. Em cada uma delas as seleções serão distribuídas em três diferentes sedes, com seis seleções em cada local. Depois de 12 partidas, as sete melhores colocadas na classificação geral vão para as quartas. A China já tem presença assegurada no mata-mata por sediar a fase final da competição, que será disputada de 29 de julho a 2 de agosto, em Ningbo, na China.

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