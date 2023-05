Seleção brasileira perde para a China na estreia da Liga das Nações

A- A+

A seleção brasileira feminina de vôlei ficou perto de vencer na estreia da Liga das Nações, mas acabou sendo derrotada pela China, em Nagóia, no Japão. As chinesas, que em determinado momento ficaram atrás no tie-break, viraram o jogo e fecharam em 3 sets a 2, parciais 25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15/12.

O time treinado por José Roberto Guimarães, ainda sem ritmo e desfalcado, teve bastante dificuldade durante o confronto. Começou perdendo o primeiro set, mas buscou o empate logo na sequência. Este também foi o roteiro do terceiro e quarto set. No tie-break, o Brasil chegou a abrir 12 a 10, mas viu as rivais fazerem cinco pontos contínuos e fecharem a partida.

Agora, o Brasil volta à quadra nesta quinta-feira para enfrentar a Holanda, às 6h, também em Nagóia, no Japão. A seleção busca seu primeiro título da Liga das Nações depois de ficar com o vice nas últimas três edições. Esta competição serve de preparação para a disputa do Pré-Olímpico, no Japão, em setembro.

Veja também

Liga Europa Roma e Sevilla se enfrentam na grande final da Liga Europa; veja escalações e onde assistir