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A goleada sobre Singapura por 7 a 0 não foi suficiente para evitar a queda da seleção brasileira no ranking da Fifa. A entidade que comanda o futebol no mundo divulgou a relação atualizada nesta quarta-feira e o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti perdeu uma posição. Com 1800,91, a equipe verde amarela figura no sétimo lugar, na cola de Portugal. Já a Espanha lidera a lista.





A campanha na Data Fifa de novembro foi preponderante para a composição deste cenário. No primeiro compromisso, no último sábado, a equipe nacional acabou sendo superada pelo Japão (17º), pelo placar de 3 a 2. O triunfo protagonizado por Vini Jr (autor de três gols) contra Singapura (149º) teve pouco peso para reabilitar o conjunto brasileiro.



Antes, o Brasil já havia perdido uma colocação ao ceder o quinto posto para Portugal. Agora, Ancelotti terá, em 2027, a pressão de recuperar a seleção para voltar a brigar pelas primeiras posições no ranking da Fifa.



O destaque desta Data Fifa ficou por conta de Marrocos. A equipe africana venceu os dois duelos contra Níger pelas Eliminatórias Africanas e se garantiu na quinta colocação. Outra mudança significativa foi a saída da Alemanha do Top-10. O time comandado por Jürgen Klopp aparece em 11º.



Brigando em cima, a Espanha se mantém no primeiro lugar (2004 48) com a Argentina na vice-liderança (1966.13). Os franceses aparecem em terceiro (1950.82) com a seleção da Inglaterra na quarta posição (1938.90).



Veja a lista dos 10 melhores do ranking da Fifa:



1º Espanha - 2004.48



2º Argentina - 1966.13



3º França - 1950.82



4º Inglaterra - 1938.90



5º Marrocos - 1809.37



6º Portugal - 1801.28



7º Brasil - 1800.91



8º Bélgica - 1790.37



9º Holanda - 1774.06



10º Colômbia - 1735.90

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