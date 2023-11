A- A+

Mundial sub-17 Seleção brasileira sub-17 derrota a Nova Caledônia por 9x0 O Brasil assumiu a segunda posição no Grupo C do torneio, ficando muito perto da classificação para as oitavas de final

O Brasil conquistou uma vitória expressiva no Mundial Sub-17 ao derrotar a Nova Caledônia por 9x0, em Jacarta, na Indonésia. Após uma estreia com derrota para o Irã por 3x2, os brasileiros dominaram a partida, finalizando 81 vezes. Kauã Elias, joia do Fluminense, brilhou com um hat-trick, contribuindo para a maior goleada do País na história do torneio.

A partida destacou o alto volume de jogo da Canarinho, que demorou para abrir o placar, mas deslanchou no segundo tempo. Além de Kauã, Rayan, Estevão, Luigui, Vitor Reis e João Victor, contribuíram para a vitória histórica.

Goleada brasileira no Mundial Sub-17



Rayan

Estevão

Luighi

Kauã Elias

Vitor Reis

João Victor



O próximo compromisso da Seleção é nesta sexta-feira, contra a Inglaterra ️#U17WC Copa do Mundo FIFA (@fifaworldcup_pt) November 14, 2023

Agora em segundo lugar no grupo, os brasileiros estão empatados com a Inglaterra, líder, e o Irã, terceiro colocado, por conta do saldo de gols. O último confronto na fase de grupos será crucial, pois as duas primeiras equipes avançam, juntamente com as quatro melhores terceiras colocadas.

A Seleção enfrentará a Inglaterra na próxima sexta-feira (17), às 9h (horário de Brasília), com a possibilidade de avançar mesmo em caso de derrota, dependendo de outros resultados.

