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futebol Seleção brasileira sub-17 é convocada para a Copa do Mundo Brasil está no Grupo I da competição, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica

O técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou, nesta quinta-feira, a convocação dos 21 jogadores que representarão a seleção brasileira sub-17 na Copa do Mundo da categoria, no Catar.

A lista conta com oito atletas que atuam no Rio de Janeiro (1 do Botafogo, 2 do Vasco, 3 do Flamengo e 2 do Fluminense).

— Nosso principal critério foi a performance dos atletas, tanto nos clubes, ao longo do ano, nas competições que disputaram, quanto nos períodos em que estiveram com a seleção brasileira, durante os treinamentos e amistosos. A Copa do Mundo é uma competição curta, de alta exigência, e precisamos chegar com atletas preparados para aproveitar essa oportunidade — destacou o técnico.

O Brasil integra o Grupo I da competição, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica, e fará sua estreia no dia 21 de novembro, diante dos irlandeses.

A competição será disputada entre 19 de novembro e 13 de dezembro.

A seleção brasileira sub-17 se apresenta no dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a etapa final de preparação para o Mundial. O grupo embarca para o Catar no dia 14 do mesmo mês.

Veja os convocados da seleção brasileira

Goleiros:

Arthur do Vale — Santos

Arthur Sehn — Athletico-PR

Gabriel Werneck — Flamengo

Laterais

Marcos Pesseti — Athletico-PR

Samuel Almeida — Atlético-MG

Richard Wendel — Fluminense

Zagueiros

Breno Sales — Vasco da Gama

Daniel Silva — Flamengo

David Brendo — Grêmio

Iago Machado — Corinthians

Meio-campistas

Andrey Oliveira — Fluminense

Eduardo Conceição — Palmeiras

Eduardo Pape — Cruzeiro

Leonardo Cerci — Athletico Paranaense

Lucca Caramico — Corinthians

Atacantes

João França — Palmeiras

João Vitor — Flamengo

Kauê Furquim — Bahia

Lucas Emanuel — Botafogo

Riquelme Henrique — Atlético-MG

Rodrigo Junior — Vasco da Gama

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