Seleção brasileira sub-17 é convocada para a Copa do Mundo
Brasil está no Grupo I da competição, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica
O técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou, nesta quinta-feira, a convocação dos 21 jogadores que representarão a seleção brasileira sub-17 na Copa do Mundo da categoria, no Catar.
A lista conta com oito atletas que atuam no Rio de Janeiro (1 do Botafogo, 2 do Vasco, 3 do Flamengo e 2 do Fluminense).
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— Nosso principal critério foi a performance dos atletas, tanto nos clubes, ao longo do ano, nas competições que disputaram, quanto nos períodos em que estiveram com a seleção brasileira, durante os treinamentos e amistosos. A Copa do Mundo é uma competição curta, de alta exigência, e precisamos chegar com atletas preparados para aproveitar essa oportunidade — destacou o técnico.
O Brasil integra o Grupo I da competição, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica, e fará sua estreia no dia 21 de novembro, diante dos irlandeses.
A competição será disputada entre 19 de novembro e 13 de dezembro.
A seleção brasileira sub-17 se apresenta no dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a etapa final de preparação para o Mundial. O grupo embarca para o Catar no dia 14 do mesmo mês.
Veja os convocados da seleção brasileira
Goleiros:
Arthur do Vale — Santos
Arthur Sehn — Athletico-PR
Gabriel Werneck — Flamengo
Laterais
Marcos Pesseti — Athletico-PR
Samuel Almeida — Atlético-MG
Richard Wendel — Fluminense
Zagueiros
Breno Sales — Vasco da Gama
Daniel Silva — Flamengo
David Brendo — Grêmio
Iago Machado — Corinthians
Meio-campistas
Andrey Oliveira — Fluminense
Eduardo Conceição — Palmeiras
Eduardo Pape — Cruzeiro
Leonardo Cerci — Athletico Paranaense
Lucca Caramico — Corinthians
Atacantes
João França — Palmeiras
João Vitor — Flamengo
Kauê Furquim — Bahia
Lucas Emanuel — Botafogo
Riquelme Henrique — Atlético-MG
Rodrigo Junior — Vasco da Gama