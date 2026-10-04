Seleção brasileira sub-20 goleia México por 4 a 0 e fecha Data Fifa invicta
Heittor, Bruninho, Luca Meirelles e João Ananias marcaram os gols do triunfo brasileiro
A seleção brasileira sub-20 encerrou a Data Fifa com 100% de aproveitamento. Neste domingo, a equipe comandada por Paulo Victor goleou o México por 4 a 0, na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha, e confirmou a terceira vitória consecutiva na sequência de amistosos.
Heittor, Bruninho, Luca Meirelles e João Ananias marcaram os gols do triunfo brasileiro.
O ciclo é de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em 2027.
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O Brasil construiu o placar com todos os gols marcados no segundo tempo, quando a equipe do técnico Paulo Victor deslanchou e atropelou os mexicanos.
O atacante Heittor foi o grande destaque da rodada de amistosos da seleção sub-20, marcando nos três jogos com assistência de Belé.
A dupla do Palmeiras jogou bem mais uma vez, com várias jogadas entre si e boas chances criadas.
Nas outras partidas, o Brasil superou a Dinamarca por 4 a 1 na estreia e, no segundo compromisso, venceu os Estados Unidos por 2 a 0.