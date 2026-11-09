A- A+

CANARINHA Seleção Brasileira tem últimos amistosos do ano de olho no ciclo para Copa de 2030 Ancelotti inicia treinos para amistosos contra Japão e Singapura

A seleção brasileira terá a última chance de deixar uma boa impressão em um 2026 marcado pela melancolia da campanha ruim na Copa do Mundo. Com um projeto de renovação em curso de olho no Mundial de 2030, o técnico Carlo Ancelotti começou a receber, ontem, o grupo convocado para os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17.

Os primeiros a se juntarem à delegação foram André Luiz (Corinthians), Arthur Dias (Athletico-PR), Gabriel Bontempo (Santos), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Pedro Morisco (Coritiba), Bento (Al-Nassr), Bruno Guimarães (Arsenal) e Gabriel Magalhães (Arsenal). O grupo estará completo até quarta.

Hoje, são esperados os jogadores da Europa, como Vini Jr e Endrick, que se juntam ao grupo para a primeira atividade no estádio Jalan Besar. Os últimos a chegar serão Alisson Santana e Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. A previsão é que os 26 convocados estejam em Singapura amanhã. A única baixa foi Danilo, do Botafogo, cortado por lesão e não substituído. O goleiro Philipe Gabriel, do Sub-20 do Vasco, foi convocado para ganhar experiência e reforçar o elenco.

Fla e Palmeiras fora

Vale lembrar que a CBF decidiu não contar com jogadores de Flamengo e Palmeiras em função da disputa do título do Brasileiro. A convocação inicialmente tinha quatro jogadores do alviverde e dois do rubro-negro na pré-lista, antes de a entidade decidir primeiro convocar um atleta de cada clube e, depois, bater o martelo de que não levaria ninguém dos dois lados.

Quando o critério de convocação de um nome de cada clube foi definido, Flamengo e Palmeiras debateram com a CBF até a logística para a partida da 35ª rodada, para saber se usariam os atletas. As informações foram confirmadas depois de um comentário do técnico do time paulista, Abel Ferreira, repercutir mal na seleção. Ele afirmou que a CBF decidiu não convocar três ou quatro jogadores do rival enquanto o seu clube não teria nenhum.

Na confederação, no entanto, a informação é de que o alviverde foi avisado de que tinha dois jogadores na primeira lista e, depois, de que apenas um deles seria convocado, provavelmente Carlos Miguel. O mesmo procedimento foi feito com o Flamengo, que teria um dos quatro nomes listados entre os chamado. Samuel Lino era o favorito.

Veja também