Seleção brasileira termina 2025 em quinto no ranking da Fifa; Espanha lidera

A- A+

A seleção brasileira melhorou sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, que trouxe esperanças por uma boa apresentação na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção fechará a temporada entre as cinco melhores equipes nacionais em ranking divulgado pela Fifa nesta segunda-feira (22) - chegou a ser sétima em setembro.



A lista que fecha a temporada é praticamente idêntica à divulgada ao fim da última data Fifa, em novembro, com a Espanha liderando, seguida por Argentina, França e Inglaterra, justamente as seleções que dividem a opinião dos especialistas sobre brigar pelo título mundial de 2026.

Leia também • Como Corinthians pretende usar premiação milionária da Copa do Brasil • Sport oficializa a chegada de Felipe Ximenes como CEO • CBF confirma datas de amistosos da seleção contra França e Croácia

Logo depois estão os comandados de Ancelotti, que correm por fora na busca pelo hexacampeonato, figuram em quinto e podem encarar uma seleção do Top 10 já na estreia da primeira fase da Copa do Mundo. Logo depois estão os comandados de Ancelotti, que correm por fora na busca pelo hexacampeonato, figuram em quinto e podem encarar uma seleção do Top 10 já na estreia da primeira fase da Copa do Mundo.

Disputando a Copa Africana das Nações, Marrocos vai ultrapassar a 10ª colocada Croácia após ganhar na estreia do Comores.



Esta atualização só ocorre na próxima lista, mas os africanos já somaram os pontos necessários - o confronto pelo Grupo C ocorre dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Demais rivais brasileiros em solo norte-americano, a Escócia figura em 36º e o Haiti é o 84º.



Figurar entre os melhores do ranking é missão da seleção brasileira, que em setembro ocupou a sétima posição, sua pior na década, depois de ser a nona em 2016. Desta maneira, a comissão técnica vem buscando amistosos contra "gente grande" para chegar em alta na Copa.



Depois de fechar 2025 com 2 a 0 sobre Senegal e 1 a 1 com a Tunísia, a seleção voltará a campo nos Estados Unidos, para desafiar potências europeias. O Brasil encara a vice-campeã mundial França, de Mbappé, em Foxborough, depois busca "vingança" com sua algoz no Catar, a Croácia, em Orlando.

Os jogos ocorrem nos dias 26 e 31 de março.



O Brasil sabe que terá uma dura estreia contra Marrocos - favorito na Copa Africana das Nações, mas que sofreu na estreia ´para superar Comores por 2 a 0 -, e mostrar um bom desempenho diante dos europeus será essencial para erguer ainda mais o moral do time. Até lá, um amistoso em solo nacional ainda será agendado.



Confira o Top 10 do ranking da Fifa divulgado nesta segunda-feira:

1º - Espanha - 1877,18 pontos

2º - Argentina - 1873,33

3º - França - 1870

4º - Inglaterra, 1834,12

5º - Brasil, 1760,46

6º - Portugal - 1760,38

7º - Holanda - 1.756,27

8º - Bélgica - 1739,71

9º - Alemanha, 1724,15

10º - Croácia, 1716,88

Veja também