Seleção brasileira treina sem Raphinha e Rayan sob forte calor para enfrentar a Noruega na Copa

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No dia mais quente em Morristown desde que chegou à cidade de Nova Jersey, em 2 de junho, a seleção brasileira iniciou nesta quinta-feira, 2, a preparação para enfrentar a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.



Com temperatura de 36°C e sensação térmica superior a 40°C, quase todos os jogadores do elenco foram ao gramado do centro de treinamento Columbia Park. Machucados, Lucas Paquetá e Raphinha permaneceram na academia. Rayan também não participou da atividade em campo, preservado por controle de carga.





Paquetá está fora do confronto contra os noruegueses por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, e sua participação no restante da Copa segue indefinida. Mesmo assim, ele não será cortado da delegação.



Raphinha, que também sofreu uma lesão muscular, durante o segundo jogo do Mundial, contra o Haiti, chegou a realizar trabalho físico no campo na terça-feira, mas nesta quinta não apareceu no gramado. Ele também desfalcará a equipe contra a Noruega e está sendo preparado para um eventual retorno nas quartas de final, em 11 de julho, caso o Brasil avance. O adversário seria Inglaterra ou México.



O Columbia Park deixou de ser o "base camp" exclusivo da seleção brasileira e passou ao controle da Fifa, conforme prevê o regulamento da Copa do Mundo. Com isso, os jogadores precisaram treinar em campos diferentes dos que vinham utilizando nas primeiras semanas do torneio, já que os gramados 1 e 2 estão sendo preservados para os treinamentos das seleções que disputarão a final da Copa.



Nesta sexta-feira, 3, o treino está programado para o mesmo horário, 11h local, 12h de Brasília. A ideia é que os atletas se adaptem ao calor que deve estar no MetLife no dia do confronto, que será duas horas mais cedo do que o horário da estreia, no mesmo local, contra Marrocos, em 13 de junho.

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