Seleção brasileira treina sem Raphinha e Rayan sob forte calor para enfrentar a Noruega na Copa
Com desfalques, Ancelotti tem dias decisivos para definir a equipe que enfrentará Haaland e companhia
No dia mais quente em Morristown desde que chegou à cidade de Nova Jersey, em 2 de junho, a seleção brasileira iniciou nesta quinta-feira, 2, a preparação para enfrentar a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.
Com temperatura de 36°C e sensação térmica superior a 40°C, quase todos os jogadores do elenco foram ao gramado do centro de treinamento Columbia Park. Machucados, Lucas Paquetá e Raphinha permaneceram na academia. Rayan também não participou da atividade em campo, preservado por controle de carga.
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Paquetá está fora do confronto contra os noruegueses por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, e sua participação no restante da Copa segue indefinida. Mesmo assim, ele não será cortado da delegação.
Raphinha, que também sofreu uma lesão muscular, durante o segundo jogo do Mundial, contra o Haiti, chegou a realizar trabalho físico no campo na terça-feira, mas nesta quinta não apareceu no gramado. Ele também desfalcará a equipe contra a Noruega e está sendo preparado para um eventual retorno nas quartas de final, em 11 de julho, caso o Brasil avance. O adversário seria Inglaterra ou México.
O Columbia Park deixou de ser o "base camp" exclusivo da seleção brasileira e passou ao controle da Fifa, conforme prevê o regulamento da Copa do Mundo. Com isso, os jogadores precisaram treinar em campos diferentes dos que vinham utilizando nas primeiras semanas do torneio, já que os gramados 1 e 2 estão sendo preservados para os treinamentos das seleções que disputarão a final da Copa.
Nesta sexta-feira, 3, o treino está programado para o mesmo horário, 11h local, 12h de Brasília. A ideia é que os atletas se adaptem ao calor que deve estar no MetLife no dia do confronto, que será duas horas mais cedo do que o horário da estreia, no mesmo local, contra Marrocos, em 13 de junho.