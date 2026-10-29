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Seleção brasileira: veja horário e onde assistir à última convocação de Ancelotti em 2026
Brasil fará amistosos contra Japão e Singapura, na Data-Fifa de novembro
O técnico Carlo Ancelotti faz, nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, sua última convocação em 2026. A lista é referente à Data Fifa de novembro, quando a seleção brasileira enfrentará Singapura e Japão, entre os dias 14 e 17 de dezembro.
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Os jogos de novembro estão marcados para os dias 14, às 7h15 (de Brasília), e 17, às 7h (de Brasília). Ambos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro rival é o Japão e o outro é o time da casa.
Confira as informações sobre a convocação da seleção brasileira
Data: Quinta-feira, 29/10
Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro
Horário: 15h
Onde assistir: Ge TV, SporTV e CBF TV, no Youtube