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Copa do Mundo Seleção brasileira vive novo trauma e faz pior Copa do Mundo desde 1990 Trajetória comandada por Carlo Ancelotti fez uma das cinco piores campanhas do Brasil em Copas.

A Seleção Brasileira se despediu da Copa do Mundo de 2026 ao ser derrotada por 2x1 pela Noruega, neste domingo (05), e protagonizou seu pior Mundial desde a edição de 1990, quando também caiu nas oitavas de final. Embora fosse levemente favorita neste duelo, chegou aos Estados Unidos repleta de questionamentos e confirmou a visão daqueles que desconfiavam da equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti.

A atual edição da Copa teve uma fase mata-mata antes das oitavas, portanto o Brasil jogou uma partida a mais do que em 1990. Para efeitos práticos, contudo, a eliminação foi na mesma fase em ambas as edições.

No Mundial de 36 anos atrás, a queda veio pelas mãos da grande rival Argentina, no que foi um dos maiores traumas da história do futebol brasileiro. Maradona deixou três para trás e tocou para Caniggia fazer o gol que traumatizou o País. Neste domingo, o vilão foi Erling Braut Haaland, autor dos dois gols noruegueses.

Antes de 1990, ano em que a posição final foi o nono lugar, as piores campanhas do Brasil haviam sido em 1934, quando o país também caiu nas oitavas e ficou com a 14ª colocação, e em 1966, edição na qual teve a queda na fase de grupos e terminou em 11º lugar. Em 1930, a primeira Copa, com 13 seleções, não passou da fase inicial, terminando em sexto.

A posição de 2026 depende ainda dos outros jogos das oitavas de final. Já é certo, contudo, que a seleção comandada por Carlo Ancelotti fez uma das cinco piores campanhas do Brasil em Copas.

A eliminação para Noruega entra para o hall de participações dolorosas, em lista que inclui o 7 a 1 para a Alemanha em 2014, a Tragédia de Sarriá em 1982 e o Maracanazo em 1950.

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