FUTEBOL Seleção da Copa do Brasil de 2025 tem sete jogadores do Corinthians Cruzeiro, semifinalista, e Vasco, vice-campeão, também tiveram dois representantes cada

Um dia após se sagrar tetracampeão, o Corinthians emplacou sete jogadores na seleção da Copa do Brasil de 2025. A CBF divulgou, na noite da última segunda-feira, o time dos melhores da competição com a maioria do Timão, além do técnico Dorival Júnior. Cruzeiro e Vasco também tiveram dois representantes cada.

O campeão do torneio emplacou o goleiro Hugo Souza, os zagueiros André Ramalho e Gustavo Henrique e o lateral-direito Matheuzinho na defesa. Do meio para frente, o Corinthians contou com Breno Bidon, Memphis e Yuri Alberto, os destaques da final contra o Vasco, no Maracanã, no último domingo.

A escalação tem: Hugo Souza (Corinthians); Kaiki Bruno (Cruzeiro), André Ramalho (Corinthians), Gustavo Henrique (Corinthians) e Matheuzinho (Corinthians); Breno Bidon (Corinthians), Nuno Moreira (Vasco) e Memphis (Corinthians); Rayan (Vasco), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Yuri Alberto (Corinthians). Técnico: Dorival Júnior (Corinthians).





O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil de 2025 após empatar em casa por 0 a 0 e vencer o Vasco no Maracanã por 2 a 1, gols de Yuri Alberto e Memphis. Com a conquista, o Timão embolsou R$ 97 milhões em premiação, se sagrou tetracampeão e garantiu a classificação à fase de grupos de Libertadores.

