Seleção da França feminina goleia Colômbia (5-2) na estreia do técnico Hervé Renard

A- A+

Hervé Renard estreou como técnico da seleção feminina de futebol da França com uma vitória por 5 a 2 sobre a Colômbia, em um amistoso disputado em Clermont-Ferrand.

As colombianas chegaram a fazer 2 a 0, com gols de Daniela Arias (minuto 36) e Catalina Usme (50'), mas as 'Bleues' viraram depois com dobradinhas de Delphine Cascarino (51' e 73') e de Eugenie Le Sommer (56' e 59'), antes de um gol final de Grace Geyoro (90+1).

Esta vitória da França é uma injeção de ânimo após uma fase conturbada, marcada pelo conflito da treinadora anterior, Corinne Diacre, com várias jogadoras de destaque.

Hervé Renard substituiu Diacre. Ele vem de uma experiência como técnico da seleção masculina da Arábia Saudita, com a qual venceu a Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar-2022.

O amistoso desta sexta-feira serviu de preparação para francesas e colombianas para o Mundial Feminino da Austrália e Nova Zelândia (que será disputado de 20 de julho a 20 de agosto).

"Nem tudo vai ser perfeito, eu sei, não somos mágicos. Já temos um nível muito bom, mas teremos que ser mais sólidos porque a Copa do Mundo é outra coisa", disse Renard.

Veja também

Portugal Porto vence em sua visita ao líder Benfica (2-1) e dá mais emoção ao campeonato português