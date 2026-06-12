A- A+

COPA DO MUNDO Seleção da Inglaterra deve se sentir 'amada' na Copa do Mundo, diz Bellingham A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Croácia, na próxima quarta-feira, em Arlington, Texas

Jude Bellingham, um dos líderes da seleção da Inglaterra, acredita que todos os jogadores do elenco devem se sentir "amados" nesta Copa do Mundo, reconhecendo que houve problemas extracampo durante a Eurocopa de 2024.

No torneio disputado há dois anos na Alemanha, a equipe comandada pelo técnico Gareth Southgate chegou à final e foi derrotada pela Espanha, sem convencer ao longo de toda a campanha.

O alemão Thomas Tuchel, sucessor de Southgate, falou sobre a importância de criar uma "irmandade" dentro da seleção inglesa para lutar pelo primeiro título mundial desde 1966.

Em um episódio do podcast "Lions' Den" lançado nesta sexta-feira (12), Bellingham relembrou que, durante a última Euro, as coisas "deram um pouco errado fora de campo".

"Sinto que o grupo não se entrosou tão bem quanto poderia por vários motivos", disse o meio-campista do Real Madrid.

Bellingham, de 22 anos, falou sobre o peso das expectativas após as boas atuações nos torneios anteriores.

"Éramos vistos como uma das duas ou três equipes favoritas ao título", comentou. "Não estávamos jogando muito bem, o que não ajudava. Por isso, mesmo quando vencíamos, parecia que não estávamos tão felizes quanto deveríamos".

"É preciso haver aquele elemento de perseverança e o desejo de vencer. Mas a natureza do futebol, especialmente neste nível, é que as vitórias perdem o impacto muito rapidamente, e acho que deveríamos ter aproveitado aquele momento por mais algum tempo", explicou.

"Então todos precisam estar preparados, todos precisam se sentir amados e todos precisam sentir que desempenham um papel fundamental na equipe", pediu Bellingham.

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Croácia, na próxima quarta-feira, em Arlington, Texas.

Veja também