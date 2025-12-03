A- A+

Libertadores Com domínio do Flamengo, Conmebol divulga seleção da Libertadores; confira Ao todo, Rubro-negro carioca conta com sete jogadores na lista

Após conquistar o tetracampeonato da Libertadores no último sábado (29) diante do Palmeiras, o Flamengo dominou a seleção da Libertadores em lista divulgada pela Conmebol, nesta terça-feira (2).

Os cariocas contam com sete jogadores na lista: o goleiro Rossi, os zagueiros Danilo, autor do gol do título, e Léo Pereira, os meias Arrascaeta, Pulgar e Carrascal, e o atacante Pedro.

O zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Flaco López foram os únicos jogadores do Palmeiras, vice-campeão da Libertadores, escalados na seleção de melhores da competição desta temporada.

O meia Santiago Sosa e o atacante Adrián Martínez, ambos do Racing, completam o time ideal.

A escalação, definida pelo grupo de estudo técnico da Conmebol, utiliza o esquema tático 3-4-3, com três zagueiros, quatro meias e três atacantes.

Confira a seleção da Libertadores 2025:

Goleiro: Rossi (Flamengo)

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras), Danilo (Flamengo) e Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas: Arrascaeta (Flamengo), Pulgar (Flamengo), Sosa (Racing) e Carrascal (Flamengo)

Atacantes: Flaco López (Palmeiras), Martínez (Racing) e Pedro (Flamengo)



