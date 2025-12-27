Seleção de ginástica rítmica aposenta "Evidências" e abraça Lady Gaga para 2026
Apresentação com trilha de Chitãozinho & Xororó rendeu a medalha de prata na final do conjunto misto do Mundial de 2025
É o fim de uma era. A seleção brasileira de ginástica rítmica se despede do fantástico 2025 e também da apresentação ao som de "Evidências", clássico dos karaokês e adotada como "hino alternativo" do Brasil.
A apresentação com trilha de Chitãozinho & Xororó rendeu a medalha de prata na final do conjunto misto do Mundial de 2025, no Rio. O segundo lugar também veio nas três bolas e dois arcos. Foram as primeiras medalhas do Brasil em mundiais da modalidade.
Para 2026, a trilha será "Abracadabra", de Lady Gaga. A ideia foi inspirada no show da cantora no Rio, em maio, quando 2,5 milhões de fãs se reuniram em Copacabana. A estratégia manter o engajamento do público nas apresentações, já de olho na Olimpíada de Los Angeles-2028.
A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) já anunciou a convocação de ginastas para integrar a seleção de conjunto e a equipe individual. Camila Ferezin, treinadora do conjunto e coordenadora geral das seleções de ginástica rítmica, aponta que a música deve ser uma das únicas mudanças para o próximo ano.
"Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro", disse.
A Federação Internacional de Ginástica (FIG) mudou os aparelhos das séries. A mista, antes disputada com três bolas e dois arcos, terá três arcos e dois pares de maças (espécie de malabares).
Já na série simples, as cinco fitas vão ser substituídas por cinco bolas. A nova música desta apresentação ainda não foi revelada.
Veja as convocações para as seleções brasileiras de ginástica rítmica:
Conjunto
- Andrielly Letícia Cichovicz - La Bella CRC (SC)
- Bárbara Vitória Urquiza Galvão - Sesi (AL)
- Isabella Anselmo - Aginat América (RN)
- Julia Beatriz Silva Kurunczi - Unopar (PR)
- Keila Vitoria Lima de Souza Santos - Gorba (BA)
- Maria Eduarda de Almeida Arakaki - Marista de Maceió (AL)
- Maria Fernanda Lucio Moraes - AABB (RJ)
- Maria Paula Pereira Caminha - Gorba (BA)
- Mariana Vitoria Goncalves Pinto - Agir (PR)
- Marianne Giovacchini dos Santos - Clube Espéria (SP)
- Nicole Pircio Nunes Duarte - Unopar (PR)
- Rhayane Vitoria Ferreira Brum - Agito (PR)
- Sofia Madeira Pereira - Incesp (ES)
- Victória Anderson Santana Borges - C. Sportivo Sergipe (SE)
Individual
- Barbara de Kassia Godoy Domingos - Agir (PR)
- Geovanna Santos da Silva - Incesp (ES)
- Maria Eduarda Alexandre - Agito (PR)