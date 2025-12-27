A- A+

GINÁSTICA RÍTMICA Seleção de ginástica rítmica aposenta "Evidências" e abraça Lady Gaga para 2026 Apresentação com trilha de Chitãozinho & Xororó rendeu a medalha de prata na final do conjunto misto do Mundial de 2025

É o fim de uma era. A seleção brasileira de ginástica rítmica se despede do fantástico 2025 e também da apresentação ao som de "Evidências", clássico dos karaokês e adotada como "hino alternativo" do Brasil.

A apresentação com trilha de Chitãozinho & Xororó rendeu a medalha de prata na final do conjunto misto do Mundial de 2025, no Rio. O segundo lugar também veio nas três bolas e dois arcos. Foram as primeiras medalhas do Brasil em mundiais da modalidade.

Para 2026, a trilha será "Abracadabra", de Lady Gaga. A ideia foi inspirada no show da cantora no Rio, em maio, quando 2,5 milhões de fãs se reuniram em Copacabana. A estratégia manter o engajamento do público nas apresentações, já de olho na Olimpíada de Los Angeles-2028.

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) já anunciou a convocação de ginastas para integrar a seleção de conjunto e a equipe individual. Camila Ferezin, treinadora do conjunto e coordenadora geral das seleções de ginástica rítmica, aponta que a música deve ser uma das únicas mudanças para o próximo ano.

"Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro", disse.

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) mudou os aparelhos das séries. A mista, antes disputada com três bolas e dois arcos, terá três arcos e dois pares de maças (espécie de malabares).

Já na série simples, as cinco fitas vão ser substituídas por cinco bolas. A nova música desta apresentação ainda não foi revelada.

Veja as convocações para as seleções brasileiras de ginástica rítmica:

Conjunto

Andrielly Letícia Cichovicz - La Bella CRC (SC)

Bárbara Vitória Urquiza Galvão - Sesi (AL)

Isabella Anselmo - Aginat América (RN)

Julia Beatriz Silva Kurunczi - Unopar (PR)

Keila Vitoria Lima de Souza Santos - Gorba (BA)

Maria Eduarda de Almeida Arakaki - Marista de Maceió (AL)

Maria Fernanda Lucio Moraes - AABB (RJ)

Maria Paula Pereira Caminha - Gorba (BA)

Mariana Vitoria Goncalves Pinto - Agir (PR)

Marianne Giovacchini dos Santos - Clube Espéria (SP)

Nicole Pircio Nunes Duarte - Unopar (PR)

Rhayane Vitoria Ferreira Brum - Agito (PR)

Sofia Madeira Pereira - Incesp (ES)

Victória Anderson Santana Borges - C. Sportivo Sergipe (SE)

Individual

Barbara de Kassia Godoy Domingos - Agir (PR)

Geovanna Santos da Silva - Incesp (ES)

Maria Eduarda Alexandre - Agito (PR)



