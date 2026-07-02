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COPA DO MUNDO Seleção de Portugal faz pacto de honra por aniversário de morte de Diogo Jota, diz jornal Português faleceu em 3 de julho de 2025, em um sinistro de carro na cidade de Zamora, na Espanha, junto com seu irmão, André Silva

A seleção de Portugal vai ter um "combustível extra" quando entrar em campo na noite desta quinta-feira para disputar uma vaga às oitavas de final da Copa do Mundo contra a Croácia. Como na Europa, a partida vai coincidir com o aniversário da morte do jogador Diogo Jota (3 de julho), os atletas decidiram fazer um pacto de honra pela vitória como forma de homenagem.





Segundo o jornal português "A Bola", o ato vai funcionar como um "gatilho emocional profundo" e vai servir como uma motivação a mais para a equipe tentar cumprir o objetivo de seguir na competição em busca do título.



"No seio da comitiva lusa, o desejo de vencer transformou-se numa promessa silenciosa e num pacto de honra coletivo que une todos os jogadores em torno de um objetivo muito maior. Esta noite, cada corrida, cada dividida e cada golo transportará a urgência de uma homenagem sincera. Eles querem e vão jogar por Diogo Jota, transmutando a dor profunda da saudade em combustível para conquistar a glória no relvado americano", diz parte do texto da publicação.

Cristiano Ronaldo celebra gol por Portugal diante do Uzbequistão. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP



Um dos grandes nomes da atual geração, Diogo Jota morreu em 3 de julho do ano passado em um acidente de carro, na cidade de Zamora, na Espanha, junto com seu irmão, André Silva. O episódio chocou o noticiário internacional já que o atleta português de 28 anos vivia um grande momento com a camisa do Liverpool.



O periódico destaca ainda o local do jogo. Toronto tem uma grande afinidade com o país europeu, é considerada a cidade mais portuguesa do Canadá e tem uma comunidade de cerca de 200 mil lusos morando no município.



Nesta edição da Copa do Mundo, a relação entre a seleção e a família de Diogo Jota se manteve presente. Prova dessa afinidade foi o convite para que os pais do jogador estivessem na estreia de Portugal como convidados de honra da Federação Portuguesa de Futebol.

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