Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

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A seleção brasileira de rúgbi em cadeira de rodas conquistou, neste domingo (26) em Adelaide (Austrália), o título do Santos Wheelchair Rugby World Challenge 2026. Na grande decisão o Brasil derrotou a seleção da Grã-Bretanha por 58 a 50.

“Foi um torneio incrível para nós. Os atletas jogaram as cinco partidas da competição como se fossem cinco finais. Acredito que merecíamos terminar este torneio assim [com o primeiro lugar]. Com certeza, voltaremos no ano que vem para defender o título”, afirmou o técnico da seleção brasileira, o canadense Benoit Labrecque.

O Santos Wheelchair Rugby World Challenge é uma das principais competições internacionais do calendário da modalidade em 2026 antes da disputa do Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado em São Paulo (SP). Este foi o segundo compromisso internacional da seleção brasileira de rúgbi em CR nesta temporada. Em fevereiro, o Brasil foi campeão da Musholm Cup, disputada na Dinamarca.

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