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Futebol

Seleção do Irã inicia viagem rumo ao México para Copa do Mundo (Tv Estatal)

Depois de uma escala na Espanha, a equipe deve chegar no domingo (6) ao seu campo base em Tijuana (México, perto da fronteira com os Estados Unidos)

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Seleção do IrãSeleção do Irã - Foto: (Divulgação / FFIRI)

A seleção iraniana de futebol decolou da Turquia, iniciando sua viagem rumo ao México para disputar a Copa do Mundo de Futebol da América do Norte, depois de uma concentração de treinamento de duas semanas em Antalya, anunciou a TV estatal iraniana neste sábado (6).

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Depois de uma escala na Espanha, a seleção do Irã deve chegar no domingo ao seu campo base em Tijuana (México, perto da fronteira com os Estados Unidos), local que escolheu no mês passado em substituições a Tucson (Arizona, EUA), prevista inicialmente.

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