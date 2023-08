A- A+

Futebol Internacional Seleção do México confirma Jaime Lozano como técnico até a Copa de 2026 Treinador conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, realizada em 2021

Após ter sido interino durante alguns meses, o mexicano Jaime Lozano foi confirmado como técnico da seleção mexicana de futebol visando o Mundial de 2026, que o país sediará ao lado dos Estados Unidos e Canadá (e para o qual já está automaticamente classificado).

"Escolhemos Jaime Lozano para liderar o projeto da seleção principal rumo à Copa do Mundo de 2026", informou Ivar Sisniega, presidente executivo da Federação Mexicana de Futebol (FMF), em mensagem transmitida nas plataformas digitais da entidade.

No dia 19 de junho, Lozano, de 44 anos, foi nomeado técnico interino da seleção mexicana após a demissão do argentino Diego Cocca, poucos dias antes do início da Copa Ouro da Concacaf-2023.

Lozano dirigiu 'El Tri' e o levou à conquista daquela Copa Ouro na final disputada contra o Panamá, e com o título foi indicado para continuar como técnico da seleção em definitivo.

Ivar Sisniega defendeu a continuidade de Jaime Lozano porque a seleção mexicana precisava de "um treinador próximo e acessível aos jogadores, que tenha uma boa comunicação e saiba motivá-los e apoiá-los nos momentos difíceis, sem descuidar da disciplina e da ordem".

Jaime Lozano, 46º técnico da história da seleção mexicana desde 1923, iniciou sua carreira como treinador na liga local, na qual dirigiu dois clubes: o 'Gallos Blancos' do Querétaro (2017) e o 'Rayos' do Necaxa (2022).

Em 2018 foi nomeado técnico da seleção mexicana sub-23 com a qual conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos de Lima-2019 e depois conquistou o torneio pré-olímpico da Concacaf em 2020.

Nas Olimpíadas de Tóquio 2020 - realizadas em 2021 - liderou 'El Tri' Olímpico à conquistar da medalha de bronze.

"Queríamos dar confiança a um técnico mexicano", acrescentou Sisniega em sua mensagem. "É o momento de reconhecer que há técnicos que se prepararam e que merecem a oportunidade de liderar a nossa seleção".

