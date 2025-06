Seleção e Ancelotti recebem apoio de Xaud em último treino antes de viagem ao Equador

A- A+

O segundo treino de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira contou com a presença de Samir Xaud, eleito recentemente como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O dirigente não parou para falar com a imprensa, mas a presença do cartola não passou despercebida dos profissionais que acompanharam as atividades no CT Joaquim Grava, em São Paulo, nesta terça-feira.

Xaud desembarcou na capital paulista pela manhã e se dirigiu ao local de treinos do Corinthians para falar com os jogadores e Carlo Ancelotti. O presidente deu uma palavra de confiança aos convocados e reforçou à comissão técnica total autonomia para fazer as mudanças necessárias.





Ancelotti era o nome preferido de Ednaldo Rodrigues e foi anunciado ainda pelo ex-presidente. Ao assumir a CBF, Xaud manteve o acordo e recepcionou o italiano em sua chegada ao Brasil.

O dirigente não fica com a delegação e volta ao Rio ainda nesta terça, quando irá participar de compromissos da CBF. Ele viaja amanhã para Guayaquil, onde irá acompanhar a estreia de Ancelotti no comando da seleção diante do Equador.

A atividade desta terça aconteceu sob garoa e foi aberta somente por 15 minutos para a imprensa. O mistério sobre a primeira escalação de Ancelotti permanece. Somente os primeiros movimentos do treinamento, aquecimento e algumas trocas de passes puderam ser capturadas pelas câmeras.

A expectativa é que o italiano amadureça a preparação tática para o jogo com o Equador já em Guayaquil. A seleção, que viaja nesta terça, fará atividade de reconhecimento do gramado do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo no início da noite de quarta-feira (no horário de Brasília). Antes, Ancelotti deve falar com a imprensa no hotel em que a delegação estará hospedada.

O Brasil enfrenta o Equador na quinta-feira, às 20h (de Brasília) pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Na terça, dia 10, será a vez de medir forças com o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena.

