Seleção encerra Mundial de triatlo paralímpico com duas medalhas

A- A+

Leia também

• Gil do Vigor denuncia comentário homofóbico de torcedor do Sport: "Machuca tanto isso"

• Sport vê distância para o 5º crescer e tem próxima rodada 'favorável' na luta pelo acesso

• Pleito nos Aflitos: Comissão Eleitoral do Náutico divulga data das eleições do clube

Com duas medalhas, foi desta forma que a seleção brasileira encerrou o Mundial de triatlo paralímpico disputado em Pontevedra (Espanha). As conquistas vieram com a paulista Jéssica Messali, bronze na prova PTWC (para cadeirantes), e com a equipe mista, que também ficou na terceira posição.

É NO TRIATLO PARALÍMPICO!



Jéssica Messali é bronze e Brasil fecha Mundial de triatlo paralímpico com duas medalhas.



Saiba mais: https://t.co/smfN6rFGMM pic.twitter.com/UPcCetEARA — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) September 26, 2023

Com o tempo de 1h13min48s, Jéssica Messali ficou atrás apenas da australiana Lauren Parker (ouro com 1h10min38s) e da norte-americana Kendall Gretsch (prata com 1h11min19s).

A outra conquista foi obtida pela equipe formada pela própria Jéssica Messali, por Ronan Cordeiro, por Letícia Freitas, sua guia Bruna Mahn, e por Jorge Luís Fonseca. Os brasileiros terminaram a prova em 51min59s, com os EUA 1 (o país competiu com duas equipes) conquistando a medalha dourada e a França a prata.

Veja também

Futebol Internacional Barcelona peca na defesa e empata com Mallorca no Espanhol; Sevilla goleia