Vôlei Seleção feminina encerra primeira semana da Liga das Nações 2023 com vitória sobre a Croácia Brasileiras levaram a melhor sobre as croatas por 3 sets a 0, em Nagoya, no Japão

A Seleção Feminina encerrou a primeira semana da Liga das Nações com vitória. Neste domingo (4), o Brasil venceu a Croácia por 3 sets a 0 (26/24 e 25/18 e 25/8), em Nagoya, no Japão.

O treinador José Roberto Guimarães começou a partida, com duas mudanças em relação aos confrontos anteriores, com a oposta Lorrayna e a líbero Laís, nos lugares de Kisy e Natinha, respectivamente. A ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora do confronto, com 22 acertos (17 de ataque, três de bloqueio e dois de saque). O time verde e amarelo finalizou a primeira etapa, com três vitórias e um resultado negativo.

A seleção feminina retornou para o Brasil ainda neste domingo e disputa a segunda semana da Liga das Nações a partir do dia 14 de junho, em Brasília.

Técnico brasileiro, José Roberto Guimarães analisou o desempenho da seleção nessa primeira semana de Liga das Nações.

“O importante foi ter fechado essa primeira semana com três vitórias. O jogo da China ajudou como início de competição para vermos o momento das duas seleções. A Holanda está com um time jovem e em crescimento. A República Dominicana sempre faz jogo duro com o Brasil pelo conhecimento que elas têm do nosso time. A equipe da Croácia é jovem e está sendo trabalhada. Entendemos que ainda falta agressividade no saque, além de precisarmos melhorar no sistema defensivo. Ainda temos muito o que evoluir, treinar, corrigir e estar mais juntos. Queremos chegar na fase final para jogarmos contra as melhores seleções do mundo. Isso vai nos ajudar no pré-olímpico para buscarmos a vaga nos Jogos de Paris, em 2024”.

LIGA DAS NAÇÕES:

31/05 – Brasil 2 x 3 China (23/25, 25/22, 20/25, 25/20 e 12/15)

01/06 – Brasil 3 x 0 Holanda (25/23, 25/23 e 25/21)

03/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana (27/25, 20/25, 25/21 e 27/25)

04/06 – Brasil 3 x 0 Croácia (26/24, 25/18 e 25/8).

