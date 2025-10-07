Ter, 07 de Outubro

Basquete

Seleção feminina de basquete cai em grupo acessível no Pré-Mundial de 2026

Cada uma das quatro sedes - Wuhan (China), Istambul (Turquia), Lyon-Villeurbanne (França) e San Juan (Porto Rico) -, reúne seis seleções em turno único, todas contra todas

Copa do Mundo de Basquete 2026 Copa do Mundo de Basquete 2026 - Foto: Reprodução/FIBA

A Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) sorteou nesta terça-feira os quatro grupos do Pré-Mundial feminino para a definição dos últimos 11 participantes da Copa do Mundo de 2026, agendada para a Alemanha, e a seleção brasileira caiu em um grupo bastante acessível, escapando de potências do planeta.

 

Em busca de uma das três vagas da chave, o Brasil caiu na sede A, em Wuhan, na China, onde enfrentará a seleção local, além da Bélgica, campeã da EuroWomen e já garantida na Copa do Mundo, além de Mali, Sudão do Sul e República Checa.

Cada uma das quatro sedes - Wuhan (China), Istambul (Turquia), Lyon-Villeurbanne (França) e San Juan (Porto Rico) -, reúne seis seleções e a fórmula de disputa é em turno único, todas contra todas. Ao final dos cinco confrontos, as melhores colocadas garantem presença na Copa do Mundo.

Alemanha, Estados Unidos (se garantiu ao vencer o Brasil na final da AmericupW), Bélgica, Austrália e Nigéria já estão classificadas e, mesmo assim, vão disputar o Pré-Mundial para testar força com futuras candidatas ao título.

Apenas no grupo da anfitriã Alemanha que apenas duas vagas estarão em jogo, já que a Nigéria também se garantiu por antecedência e ambas cumprirão tabela. A disputa real será entre Colômbia, Filipinas, Coreia do Sul e França, sede da chave na cidade de Lyon-Villeurbanne.

CONFIRA OS GRUPOS DO PRÉ-MUNDIAL:

Grupo A

China

Brasil

Mali

Sudão do Sul

Bélgica

República Checa

Grupo B

Porto Rico

Nova Zelândia

Estados Unidos

Senegal

Itália

Espanha

Grupo C

Turquia

Hungria

Argentina

Austrália

Canadá

Japão

Grupo D

França

Colômbia

Filipinas

Alemanha

Coreia do Sul

Nigéria

