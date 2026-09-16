Seleção Feminina anuncia amistoso contra a Argentina na Arena de Pernambuco em outubro
Jogo está marcado para ocorrer em 13 de outubro, com horário a ser definido pela CBF
A Seleção Feminina de Futebol jogará na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no próximo dia 13 de outubro em amistoso contra a Argentina.
O anúncio do jogo ocorreu na manhã desta quarta-feira (16) e será a última chance de ver as jogadoras em campo no Brasil neste ano.
Em preparação para a Copa do Mundo de 2027, a Seleção Feminina entrará em campo também contra a Argentina três dias antes do jogo em Pernambuco, em 10 de outubro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
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Os horários dos jogos ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As informações sobre os ingressos também serão fornecidas para o público em breve, segundo a entidade.
A convocação para os amistosos contra a Argentina será feita na próxima terça-feira (22), às 15h.
Após as duas partidas no Brasil, a Seleção jogará contra o Japão, no dia 29 de novembro, em Hiroshima, e no dia 5 de dezembro, em Okayama, último jogo do ano.
“Temos a oportunidade de encerrarmos o ano com duas Datas Fifa contra seleções bastante distintas. A Argentina teve um grande desempenho nas eliminatórias e na Copa América. É uma seleção que evoluiu muito. E a seleção japonesa é uma das favoritas para a Copa e sempre um confronto muito difícil pela qualidade das suas jogadoras e sua velocidade de jogo”, destaca o treinador Arthur Elias.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A Arena de Pernambuco receberá sete partidas do torneio ao todo, com seis jogos da fase de grupos e um das oitavas de final.
A Seleção Feminina não jogará em Pernambuco durante o Mundial. Até o momento, estão previstos jogos no Maracanã, no Rio de Janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo, e no Mané Garrincha, em Brasília.