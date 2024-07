Seleção feminina de rúgbi define convocadas para a Olimpíada de Paris

A- A+

O técnico Will Broderick convocou as 12 jogadoras que vão defender a seleção brasileira feminina de rúgbi nas Olimpíadas de Paris-2024, que começa no dia 26 deste mês. O destaque da lista é Raquel Kochhann, primeira atleta brasileira na história olímpica a disputar os Jogos após se recuperar de um câncer.



"É uma convocação muito especial para mim, após quase dois anos afastada dos gramados por causa de uma lesão no joelho e, principalmente, do câncer de mama. Foi um longo processo de recuperação, mas todo o esforço valeu a pena. Consegui voltar à seleção no início de 2024 e agora poderei realizar mais este sonho na carreira", comemorou Raquel.



Ela e a capitã Luiza Campos vão fazer história também por marcarem presença em todas as edições da Olimpíada desde que o programa olímpico incorporou o rúgbi sevens, versão reduzida da modalidade, com menos atletas em campo, no Rio-2016. Será a terceira Olimpíada da dupla.



Além delas, seis convocadas já disputaram ao menos uma edição dos Jogos: Bianca Silva, Mariana Nicolau, Marina Fioravanti, Milena Mariano e as irmãs gêmeas Thalia e Thalita Costa. Todas estiveram em Tóquio, em 2021. Gabriela Lima, Gisele Gomes, Marcelle Souza e Yasmim Soares serão as estreantes da equipe.



O treinador havia convocado inicialmente 18 jogadoras, no mês passado, por precaução em razão de diversas lesões no grupo. Nesta quinta-feira, ele reduziu para 12, além de duas suplentes: Leila Silva e Aline Furtado.



"Nosso time está motivado e preparado para mais esse desafio. Estou muito animado com os próximos treinamentos porque vamos poder implementar novidades ao nosso estilo de jogo. Mantivemos o elenco que já vinha atuando, apesar de termos sofrido com algumas lesões ao longo da temporada. Foi o caso da Rafaela Zanellato, que não se recuperou a tempo dos Jogos", comentou Will Broderick.



CALENDÁRIO

Nesta semana, as Yaras, como são conhecidas as jogadoras da seleção, conheceram o calendário dos jogos em Paris-2024. O Brasil está no Grupo C e estreia contra a anfitriã França no dia 28 de julho, às 12h (horário de Brasília). Três horas depois, o Brasil volta a campo para encarar os Estados Unidos. Já na segunda-feira, dia 29, às 10h, a equipe define seu futuro no torneio contra o Japão.



O torneio olímpico de rúgbi sevens tem 12 seleções divididas em três grupos. As duas melhores equipes de cada chave avançam às quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados. As medalhistas serão conhecidas no dia 30, com todas as partidas sendo realizadas no Stade de France.



Confira abaixo a lista de convocadas:



1. Mariana Nicolau - São José (SP)



2. Luiza Campos - Charrua (RS)



3. Milena Mariano - São José (SP)



4. Gisele Gomes - Leoas de Paraisópolis (SP)



5. Thalia Costa - Delta (PI)



6. Thalita Costa - Delta (PI)



7. Yasmim Soares - El-Shaddai (RJ)



8. Marina Fioravanti - Poli (SP)



9. Gabriela Lima - El-Shaddai (RJ)



10. Raquel Kochhann - Charrua (RS)



11. Bianca Silva - Leoas de Paraisópolis (SP)



12. Marcelle Souza - El-Shaddai (RJ)

