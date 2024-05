Seleção Feminina de Vôlei estreia contra o Canadá na Liga das Nações; saiba onde assistir

A- A+

Nesta terça-feira (14), o Brasil começa a corrida pelo título inédito da Liga das Nações de Vôlei Feminino. No Ginásio do Maracanãzinho, às 21h, a equipe comandada por José Roberto Guimarães encara o Canadá em confronto válido pela 1ª rodada. A partida terá transmissão da Sportv 2.

Histórico

Disputada desde 2018, a Liga das Nações de Vôlei caminha para a sexta edição do torneio. Até o momento, o Brasil ainda não conquistou um título sequer da competição, mas já esteve presente em três finais consecutivas, 2019, 2021 e 2022 - em 2020 não houve disputa por conta da COVID-19.

Em 2019, o Brasil perdeu no tie-break para os Estados Unidos. Em 2021, novamente as americanas como uma pedra no sapato das brasileiras e derrota por 3 sets a 1. Já em 2022, foram as italianas que estragaram a festa brasileira com um contudente 3 sets a 0.

Na edição passada, o Brasil não chegou entre as quatro primeiras colocadas. Uma derrota por 3 sets a 1 diante da China, nas quartas de final, adiou uma vez mais o sonho da conquista da taça da Liga das Nações.

Estreia

Para o confronto de estreia contra as canadenses, a Seleção Feminina de Vôlei (SFV) contará apenas com a presença de uma oposta entre as relacionadas e a ausência da central Thaísa. Foram relacionadas as levantadoras Macris e Roberta; as ponteiras Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergman, Pri Daroit e Rosamaria; as centrais Carol, Diana, Júlia Kudiess e Luzia; as líberos Natinha e Nyeme; e a oposta Kysi.

A última vez que brasileiras e canadenses estiveram frente à frente foi na última edição da própria Liga das Nações. Em 29 de junho do ano passado, o Canadá levou a melhor por 3 sets a 2.

Onde assistir: Sportv 2

Data: 14/05

Horário: 21h

Local: Ginásio do Maracanãzinho (Rio de Janeiro/Brasil)

