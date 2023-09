A- A+

A seleção feminina de vôlei começou com vitória a campanha no Pré-Olímpico, em Tóquio, no Japão. Neste sábado (16), o Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 0 (25/17, 25/20 e 25/22).



A oposta Kisy foi a maior pontuadora do confronto, com 16 pontos. A distribuição da levantadora Roberta foi eficiente e outras três jogadoras chegaram aos dois dígitos: a ponteira Gabi, com 12, e as centrais Carol e Thaisa, com 11.



As brasileiras voltam à quadra às 4h (horário de Brasília) deste domingo (17), contra o Peru, com transmissão ao vivo do sportv 2 - confira todo o calendário dos jogos ao fim deste texto. O Pré-Olímpico visa a Paris 2024.

José Roberto Guimarães, treinador do Brasil, admitiu altos e baixos no jogo:

“Tivemos altos e baixos na partida. Fizemos um bom primeiro set e fomos bem em boa parte da segunda parcial, depois demos uma caída. Nos próximos jogos é importante mantermos o ritmo do primeiro set até o final. Quando abaixamos a agressividade acontecem erros e não podemos correr riscos, temos que estar focados o tempo todo. Amanhã vamos enfrentar o Peru e temos que seguir se preocupando com o nosso time. Hoje tivemos um saque agressivo no primeiro e segundo sets, mas temos que manter isso até o final do jogo”.

No Pré-Olímpico, o Brasil está no grupo B ao lado de Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As equipes jogam entre si e as duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Tóquio.

O Brasil jogou com Roberta, Kisy, Gabi, Julia Bergmann, Thaisa e Carol. Líbero: Nyeme. Entraram: Naiane, Rosamaria, Pri Daroit e Maiara Basso

Pré-Olímpico feminino

16.09 (sábado) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/17, 25/20 e 25/22)

17.09 (domingo) – Brasil x Peru às 4h (horário de Brasília) - sportv 2

19.09 (terça-feira) – Brasil x Bulgária às 4h (horário de Brasília) - sportv 2

20.09 (quarta-feira) – Brasil x Porto Rico às 4h (horário de Brasília) – sportv 2

22.09 (sexta-feira) – Brasil x Turquia às 4h (horário de Brasília) – sportv 2

23.09 (sábado) – Brasil x Bélgica às 4h (horário de Brasília) – TV Globo e sportv 2

24.09 (domingo) – Brasil x Japão às 7h25 (horário de Brasília) – sportv 2

