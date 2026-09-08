Seleção feminina derrota Canadá e avança às oitavas do Mundial Sub-20
Brasileiras garantem vaga antecipada com segunda vitória seguida
A seleção brasileira feminina Sub-20 aplicou 3 a 0 no Canadá nesta terça-feira (8) e avançou, antecipadamente, às oitavas de final do Mundial, em Bielsko-Biala (Polônia). Os gols da segunda vitória seguida da Amarelinha foram marcados pelas jogadoras Nogueira, Vitorinha e Brendha.
Na estreia, no último sábado (5), o Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1.
Líder do Grupo B, com seis pontos, o Brasil encerra a fase de grupos na próxima sexta (11), às 10h (horário de Brasília).
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A adversária será a Inglaterra, segunda colocada na chave, com quatro pontos. Se vencer ou empatar, o Brasil fica em primeiro lugar na chave e enfrentará nas oitavas o segundo colocado dos Grupos A, C ou D. A Amarelinha, comandada pela técnica Camila Orlando, busca o título inédito no Mundial.
As brasileiras dominaram a partida desde o início. Logo aos cinco minutos, Clarinha invadiu a área com perigo e foi derrubada. A árbitra marcou pênalti.
Nogueira cobrou de canhota e abriu o placar para as brasileiras. O Brasil teve chance de ampliar aos 22 minutos, com um belo chute cruzado de Gio Canali que passou rente à trave do lado direito do gol canadense.
Dois minutos depois, por muito pouco Gisele não marca o segundo gol do Brasil, ao ficar sozinha cara a cara com a goleira na entrada da grande área.
No entanto, a canadense Stephanie Schoeley derrubou a brasileira antes do chute.
A árbitra marcou a falta e expulsou de campo a zagueira canadense. Após a expulsão, as canadense controlaram mais o meio-campo, mas não chegara a ameaçar o gol da goleira Ana Thaís.
Depois do intervalo, as brasileiras colocaram pressão e aos três minutos Vitorinha acertou um chute de fora e aumentou para 2 a 0 a vantagem brasileira.
Três minutos depois, Clarinha rolou para Vitorinha na ponta direita que cruzou na medida para Brendha marcar o terceiro gol do Brasil.
A partir daí, as canadenses se fecharam, a Amarelinha administrou o placar favorável até o fim.