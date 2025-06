A- A+

BRASIL Seleção feminina derrota os EUA e lidera a Liga das Nações de Vôlei Dominante do início ao fim, Brasil faz 3 sets 0 e agora encara Alemanha e Itália no fim de semana

No segundo jogo da Liga das Nações de Vôlei, a seleção feminina não deu chances para os Estados Unidos e venceu por 3 sets a 0 (25/18, 25/17 e 25/19), na noite desta quinta-feira, no ginásio do Maracanãzinho. Ana Cristina foi novamente a principal pontuadora da partida, com 20 acertos, seguida por Tainara (12) e Lorena e Julia Bergmann (oito cada uma). Pelo lado americano, Eggleston anotou 13. Após duas rodadas da competição, o Brasil lidera com seis pontos (supera a Polônia no saldo de sets).

Em relação ao triunfo sobre a República Tcheca na estreia, o técnico José Roberto Guimarães fez apenas uma alteração. Na posição de central, Lorena entrou no lugar de Diana. A seleção volta à quadra no sábado, contra a Alemanha, às 13h30. No domingo, às 10h, o time encerra a primeira semana da Liga das Nações diante da Itália.





Para os jogos na capital fluminense, Zé Roberto não tem a ponteira Gabi, que encerrou a temporada de clubes após a Champions League (campeã com o Conegliano, da Itália), em 4 de maio. A estrela da seleção se apresenta ao grupo na segunda semana da competição. Porém, o grande desafio do treinador está na posição de líbero. Medalhistas de bronze nos Jogos de Paris, as líberos Nyeme (foi mãe) e Natinha (cuidar da saúde e questões pessoais) pediram dispensa. Laís, titular contra a República Tcheca e os Estados Unidos, Kika e Marcelle foram as convocadas para a posição. Ele também tem outras baixas, pois não conta mais com as centrais Thaísa (se despediu da seleção após os Jogos Olímpicos de Paris) e Carol (pediu dispensa para esta temporada).

Sequência da competição e Mundial

Na segunda semana da Liga das Nações, de 18 a 22 de junho, em Istambul, na Turquia, o Brasil enfrentará Bélgica, Canadá, República Dominicana e as donas da casa. Na terceira e última da fase de classificação, entre 9 e 13 de julho, na cidade japonesa de Chiba, os jogos serão contra Bulgária, França, Polônia e Japão.

A primeira fase da Liga das Nações tem 18 seleções (confira todas no fim da matéria), que disputam 12 partidas. As sete melhores colocadas, além da Polônia, que sediará a etapa final em Lodz, avançam às quartas, a partir de 23 de julho. A decisão acontece no dia 27.

O grande objetivo da seleção feminina nesta temporada é o Campeonato Mundial, na Tailândia, entre 22 de agosto e 7 de setembro. O Brasil, que busca um título inédito (vice-campeão em 1994, 2006, 2010 e 2022), está no Grupo C, ao lado de Grécia (estreia no dia 22), França (24/08) e Porto Rico (26/08).

O jogo

O primeiro set foi equilibrado até 16 a 16. A partir daí, as brasileiras, com um show nos bloqueios (foram cinco), abriram vantagem e fecharam a parcial em 25 a 18. No segundo, o Brasil dominou desde o início e ficou à frente no placar com três ou quatro pontos de diferença para deslanchar no fim e fazer 25 a 17. No terceiro, a seleção de José Roberto Guimarães manteve o embalo e, apesar de um relaxamento na parcial, deu números finais ao confronto com 25 a 19.

A seleção brasileira iniciou a partida com Julia Bergmann, Tainara, Ana Cristina, Lorena, Julia Kudiess e Macris. Líbero: Laís. Entraram: Aline Segato, Roberta, Jheovana e Helena.

As 18 seleções na Liga das Nações Alemanha Brasil Bélgica Bulgária Canadá China Coreia do Sul Estados Unidos França Holanda Itália Japão Polônia República Dominicana República Tcheca Sérvia Tailândia Turquia

