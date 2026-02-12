A- A+

Futebol Seleção feminina é convocada para amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México Arthur Elias escolheu as 26 jogadoras para representar a amarelinha na manhã desta quinta (12), na Sede da CBF, no Rio

O técnico Arthur Elias revelou, nesta quinta (12), a lista das jogadoras convocadas para a primeira Data Fifa do ano. A seleção enfrenta Costa Rica, Venezuela e México, fora de casa. As partidas acontecem entre os dias 27 de fevereiro e 7 de março. Os amistosos serão os últimos testes da equipe antes do Fifa Series, em abril.

No primeiro compromisso, o Brasil terá pela frente a seleção costarriquenha, dia 27 de fevereiro, no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, região central do país. Já a partida contra a Venezuela será no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, às 15h do dia 4 de março. O desafio final está marcado para o dia 7, contra o México, às 17h no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

De acordo com Arthur, o critério escolhido para a escolha das convocadas foi o momento das atletas. Foram priorizadas as jogadoras que já completaram a pré-temporada e atuaram no ano. Ao todo, a lista conta com 11 novidades em relação à última convocação, em novembro de 2025: Lauren (zagueira), Tamires (lateral), Gi Fernandes (lateral), Maiara (meia), Luana (meia), Kerolin (atacante), Jheniffer (atacante), Jaque (atacante), Adriana (atacante) e Geyse (atacante).



O último confronto entre a seleção feminina e uma equipe sul-americana traz boas recordações. Em julho do ano passado, o Brasil se sagrou campeão da Copa América ao derrotar a Colômbia, nos pênaltis, depois de empatar em 4 a 4 no tempo normal.

Veja a lista das convocadas

GOLEIRAS: Lelê (Corinthians), Thaís (Benfica-POR) e Cláudia (Cruzeiro)

ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon-FRA), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Tigres-MEX) e Lauren (Atlético de Madrid-ESP)

LATERAIS: Yasmim (Real Madrid-ESP), Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Gi Fernandes (Corinthians) e Bela (PSG-FRA)

MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Ana Vitória (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Brena (Palmeiras) e Luana (Orlando Pride-EUA)

ATACANTES: Kerolin (Manchester City-ING), Bia Zaneratto (Palmeiras), Gabi Zanotti (Corinthians), Jheniffer (Trigres-MEX), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Jaque (Corinthians), Adriana (Al-Qadsiah-SAU), Geyse (América-MEX) e Tainá Maranhão (Palmeiras)

Veja também