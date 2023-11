Seleção feminina é convocada para amistosos contra Japão e Nicarágua

A- A+

Artilheira da Libertadores, Priscila, atacante do Inter, ganhou espaço pela primeira vez na seleção brasileira feminina, convocada nesta sexta-feira (10) pelo técnico Arthur Elias para três amistosos em São Paulo: dois deles contra o Japão e um contra a Nicarágua. A lista tem 25 jogadoras, entra elas a meio-campista Julia Bianchi (Chicago Red Stars), que retorna à seleção - ela já fora convocada anteriormente pela ex-técnica sueca Pia Sundhage.

"Entre as convocações estamos mudando quatro, cinco, seis jogadoras para testar, mas mantendo uma estrutura. É desta forma que temos de dosar. Nenhuma mudança radical, mas também dar oportunidade para quem está merecendo", pontuou o treinador.

O primeiro jogo contra a seleção japonesa será no dia 30 de novembro (quinta-feira), às 15h15 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo seguinte contra as asiáticas será no dia 3 de dezembro (domingo), às 11h, no Estádio Morumbi, também na capital paulista. O último confronto contra a Nicarágua, no dia 6 de dezembro (quarta), às 18h, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Desta vez, quem ficou de fora da relação foi a atacante Cristiane, que atuou nos dois amistosos contra o Canadá, os primeiros sob comando de Arthur Elias

"É uma questão só de oportunidade para outras atletas. É um processo que a gente precisa testar jogadoras por posição e ver a resposta delas. O retorno da Cris foi muito positivo para o nosso ambiente, para ela. É uma atleta que tem todo nosso respeito, admiração e segue nos planos da seleção", garantiu Elias, que fará ainda mais quatro convocações até o início dos Jogos.

O principal objetivo é preparar o time para a Olimpíada de Paris 2024. O Brasil busca uma medalha de ouro inédita, após bater na trave duas vezes – Jogos da Grécia (2004) e Pequim 2008). O treinador planeja testar cerca de 50 jogadoras até o fim do treinamento para Paris 2024.

Convocadas

Goleiras

Letícia - Corinthians

Luciana - Ferroviária

Camila - Santos

Defensoras

Rafaelle - Orlando Pride

Lauren - Kansas City

Antonia - Levante UD

Kathellen - Real Madrid

Bruninha - Gotham FC

Tamires - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Meio-campistas

Luana - Corinthians

Ary Borges - Racing Louisville

Angelina - OL Reign

Duda Sampaio - Corinthians

Julia Bianchi - Chicago Red Stars

Ana Vitória - PSG

Atacantes

Bia Zaneratto - Palmeiras

Debinha - Kansas City

Adriana - Orlando Pride

Marta - Orlando Pride

Geyse - Manchester United

Gabi Portilho - Corinthians

Eudimilla - Ferroviária

Gabi Nunes - Levante UD

Priscila - Internacional

Veja também

Tênis Pigossi e Haddad vencem na estreia do Brasil na Billie Jean King Cup