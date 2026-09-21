Seleção feminina: começa venda de ingressos para Brasil x Argentina na Arena de Pernambuco

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A torcida pernambucana já pode garantir presença para acompanhar de perto a Seleção Feminina de Futebol.



Na manhã desta segunda-feira (21), foram abertas as vendas de ingressos para o clássico entre Brasil e Argentina, marcado para o dia 13 de outubro, uma terça-feira, às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Os portões do estádio serão abertos às 18h30.

O amistoso faz parte do ciclo de preparação da Amarelinha para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como país-sede.



Os bilhetes estão sendo comercializados exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Ticket And Go.



Confira os valores e setores:

Setores Leste e Oeste

Inteira: R$ 60

Meia social: R$ 45

Meia: R$ 30

Portões: O e M para o setor Leste; C,D e T para o Oeste



Setores Norte e Sul

Inteira: R$ 40

Meia social: R$ 30

Meia: R$ 20

Portões: P e B para o setor Norte; I e H para o Sul.



Regras para acesso de crianças

Crianças com menos de 12 anos têm direito a acesso gratuito, mas devem seguir as orientações por faixa etária:



Até 2 anos: Entrada gratuita sem necessidade de retirada prévia de ingresso, desde que a criança não ocupe assento individual (criança de colo).



De 3 a 11 anos: Entrada gratuita, porém é obrigatória a retirada antecipada do bilhete. O link para o resgate dos ingressos infantis será disponibilizado em breve pela organização.



A partir de 12 anos: Pagam o valor correspondente à categoria/setor escolhido no ato da compra.





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